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美女醫學生掏4千萬買房...男星慘遭騙婚見不到兒

2017/06/05 17:42

印小天（右）慘遭老婆騙婚。（翻攝自印小天微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國男星印小天曾遭抹黑動手毆打女星，重挫形象毀事業，沒想到近日又傳出遭妻子騙婚，1歲兒子都被老婆帶走，離婚還要給老婆350萬人民幣（約1500萬台幣），每個月還要付1.5萬人民幣（約6萬台幣）贍養費，一路慘到底。

印小天的老婆（右）假造學歷、謊稱家境富裕。（翻攝自印小天微博）

據《全明星探》報導，印小天2015年和老婆哈琳娜結婚，她自稱是醫學系學士、金融科系相關的研究生，相貌端莊，且家境富裕，與印小天父母對媳婦的期待相符，哈琳娜更主動向印小天提出，拿1000萬人民幣（約4400萬台幣）當作買房基金，兩人才決定步入禮堂。未料，印小天在婚前發現哈琳娜假造學歷，但女方卻已經懷有身孕，兩人只好奉子成婚，而婚後女方稱家中投資失利拿不出1000萬人民幣買房，才發現女方連家庭背景、經濟狀況都在說謊。

印小天老婆去年底離家出走，帶走1歲兒子，並提出離婚。（翻攝自印小天微博）

兒子出生後，哈琳娜就帶走兒子，離家出走並提出離婚，印小天目前已經1年沒見過兒子，兩人目前更在打監護權官司。離婚後，印小天不但要給女方350萬人民幣（約1500萬台幣），每個月還要付1.5萬人民幣（約6萬台幣）贍養費。

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