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首頁 > 婉君推

裘德洛前女友被看衰 導演後悔了！

2017/06/05 16:33

談著自己的計劃，席安娜的語調如同一位管教孩子的父母。（《Harper’s BAZAAR》國際中文版提供）

〔記者馮亦寧／台北報導〕《Harper’s BAZAAR Taiwan》6月號封面人物席安娜米勒（Sienna Miller）曾經是眾人眼裡的派對動物，不過，這次她在新片《失落之城》當中精湛的演技，就連導演也說：「我低估了她的可能性。」

席安娜這次在新片中的演技，連導演都覺得驚豔。（《Harper’s BAZAAR》國際中文版提供）

對於過去的自己，席安娜坦承：「過去的我，因為不夠了解自己，有點失了根。」這次在《失落之城》當中，她與導演James Gray合作，連導演都承認自己低估她了。James Gray說：「我對於低估她的能力感到非常愧疚。」

去年席安娜從倫敦King’s Park搬到紐約，準備展開新的生活。她說：「在英國的生活是那麼容易，我所有的朋友都在那裡，一起喝過量的酒，並在郊區度過週末。」但她現在決定從美國紐約重新開始，就像踢自己一腳那樣敦促自己。

女兒Marlowe出生後，席安娜息影了一年。（《Harper’s BAZAAR》國際中文版提供）

現年35歲的席安娜曾經因《阿飛正傳Alfie》與裘德洛假戲真做、陷入愛河，她覺得當時自己突然被巨大名氣包圍，在虛榮跟自我毀滅當中遊走。在無數攝影鏡頭帶來的壓力、奧斯卡典禮派對後的失序行為，塑造出一個她非常荒唐的形象。

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