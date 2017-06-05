GLAY將參加金曲獎 高喊難忘台灣美食

日本超人氣搖滾天團GLAY將來台擔任金曲獎表演嘉賓。（台視提供）

〔記者吳志偉／台北報導〕日本超人氣搖滾天團「GLAY」將來台參加金曲獎！首次參與金曲盛會的他們，這次特別應邀擔任表演嘉賓，團員們表示：「很高興可以再回到台灣這塊土地，而且還是站在『金曲獎』這個非常有榮譽的舞台上，真的是非常光榮。」

今年是GLAY出道的第24年，他們曾多次舉辦十萬人以上的大型戶外演唱會，堪稱是日本動員力最強的搖滾天團之一，在台灣也有廣大死忠歌迷，這次受邀金曲表演團員們都相當期待，團員們興奮表示：「希望可以把所擁有的力量完全發揮，提供台灣的音樂迷們最熱情的表演。」而台灣的美食也是令他們最流連忘返的事，大家特別約定金曲活動結束後要和工作人員一起大啖美食，笑著對粉絲們喊話：「如果有什麼特別推薦，還請大家多多介紹。」

團員分享過去來台灣最印象深刻的事，是與交情深厚的台灣天團「五月天」相聚，團員們表示：「大家徹夜聊著關於音樂、人生還有未來的種種話題，是至今仍難以忘懷的回憶。」暌違4年沒有在台灣舉辦演唱會的他們，也特別承諾：「GLAY一定還會再回到台灣舉辦演唱會，大家可以期待，這個承諾不久的將來就會實現。」《第28屆金曲獎頒獎典禮》即將於6月24日在台北小巨蛋盛大舉辦。