T.O.P呼麻遭起訴 義警隊強制開除

T.O.P遭義警開除。（翻攝自韓國聯合通訊社）

〔記者粘湘婉／綜合報導〕南韓天團「BIGBANG」成員T.O.P入伍期間被爆，去年10月入伍前，在家中與女練習生韓瑞希一起吸大麻，他因毛髮檢驗呈現陽性，也坦承吸食，今遭到警方不居留起訴，連帶義務警察資格也保不住，遭到開除。

據韓媒報導，T.O.P被爆出去年10月9日到14日，6天內共吸食4次，其中包括2次大麻菸草，將液態大麻放進電子菸吸食2次。警方先掌握韓瑞希吸食證據，並在3月時起訴她，沿線搜查發現T.O.P也有吸食嫌疑，T.O.P一開始否認吸食，表示僅有吸電子菸，直到毛髮檢驗呈現陽性，才坦承曾吸食大麻草2次，但沒有碰液態大麻。

警方於4月25日將全案交由檢方審理，今檢方確定以不居留方式起訴T.O.P。而他今年2月入伍，執行義務警察勤務，如今也因入伍前違反警察管理規則第41條「部屬不適任時，可採取退隊處置」，遭到義警隊開除處置。據傳，事件爆發後，2日他返回服役單位，大多待在宿舍反省，用餐時間也未到餐廳與大家用餐，選擇在宿舍吃泡麵果腹。

據韓媒報導，T.O.P被義警隊開除，幾乎是沒有機會在回到原單位服務，將視未來判決情況決定，該用何種方式繼續履行兵役義務。