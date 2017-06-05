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小龍女打包30歲網紅 半同居長達1個月

2017/06/05 16:18

吳卓林（左）被爆仍和30歲的閨密（右）互動頻繁。（合成圖，翻攝自吳綺莉微博、Instagram）

〔娛樂頻道／綜合報導〕港星吳綺莉先前與17歲的「小龍女」吳卓林因交友問題爆發衝突，先是被女兒告恐嚇，之後又傳吳卓林自殺住院，母女關係再度亮紅燈。當時吳綺莉就曾透露，吳卓林時常帶一位30歲的女性友人回家同房過夜，更稱女兒染上不好的習慣，行為怪異。近日，吳綺莉母女兩好不容易破冰和好，吳卓林卻被目擊和該名閨密依舊互動頻繁。

吳卓林閨密被起底是加拿大籍網紅。（翻攝自Instagram）

據《on.cc東網》報導，吳卓林被爆出院後，仍和讓她性格大變的女性友人過從甚密，據悉，兩人認識1年多，該名女性友人是加拿大籍的網紅，時常在社群網站上曬出誇張「洋娃娃」照，當過幼稚園老師，吳卓林還曾帶她回家過夜，斷斷續續在吳卓林家住了近1個月，感情似乎十分緊密。

吳綺莉（右）和女兒吳卓林近日才剛破冰。（翻攝自吳綺莉微博）

吳綺莉則坦言認識女兒閨密，坦言對方曾在家裡過夜，她解釋該名女友人是吳卓林的家教兼好友，表示吳卓林數學不好，對方又主動提出不收錢幫女兒補習。吳綺莉也說，女兒和好友出門都會跟她報備，沒有被朋友帶壞。

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