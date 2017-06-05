安以軒夏威夷婚大手筆 包辦200賓客4天食宿

安以軒（右）、澳門德晉集團CEO陳榮煉今舉行迎賓宴。（翻攝自董璇微博）

〔記者吳志偉／台北報導〕安以軒和澳門德晉集團CEO陳榮煉將在台灣時間6日舉辦海島婚禮，今日來自各地的賓客陸續抵達，晚間就在下榻酒店舉行迎賓晚宴，除了「安氏企業」姊妹淘劉品言、夏于喬、白歆惠、陳喬恩、Linda外，還有好友胡彥斌、黃湘怡等，新郎也有好兄弟陳小春、陳國坤等人遠赴夏威夷祝賀。

陳喬恩（左）、弦子（右）出席安以軒婚前迎賓宴。（翻攝自董璇微博）

安以軒對婚禮每一個環節都別具用心，籌備婚禮期間，她求好心切，幾度累到不成人形。親友們到了下榻酒店，打開房門就會看到第一個驚喜，原來小倆口為賓客們準備的豪華伴手禮。

伴手禮以有兩人英文名字第一個字大寫為Logo的環保袋，裝了不少在夏威夷派上用場的精品，除了有台灣專利的HOII防曬遮陽帽外，一頂要價約4000元台幣，還有一把光學HOII木傘市價6000台幣，以及為婚禮量身打造的限量版特製最新款美圖手機，訂製吉祥價是9999元人民幣（約台幣44000元），還有精美詳盡的紀念小冊說明，從當地天氣到民俗風情的簡介，以及每日行程細節，讓人一目了然備感貼心，尤其木傘象徵「不散」，而「傘」字的結構正是象徵多子多孫多福氣，喜氣洋洋。這份伴手禮讓賓客們在夏威夷可適應晴雨，還能拍出唯美紀念照。

陳喬恩（左）、董璇出席安以軒婚前迎賓宴。（翻攝自董璇微博）

陳榮煉雖是辛苦白手起家，但愛屋及烏，對雙方親友十分大器，包辦約200名賓客在夏威夷4天3夜頂級酒店食宿，讓愛妻留下永生難忘的甜蜜記憶。安以軒對婚禮細節可說事必躬親，2天前就隨婚顧團隊先到夏威夷，不停地開會、試妝髮、並且張羅安頓細節。