200嘉賓婚前趴 安以軒被老公逼哭了

安以軒與澳門百億CEO陳榮煉今天在夏威夷舉辦結婚典禮前的迎賓晚宴。（翻攝自微博）

〔記者陳昱均／綜合報導〕女星安以軒與澳門百億CEO陳榮煉，將於明天（6日）在夏威夷舉辦海島婚宴，今天（5日）小倆口則先在下榻酒店舉辦迎賓晚宴，為特地前來祝福的近200名親友接風，除了「安氏企業」成員劉品言、夏于喬、白歆惠、陳喬恩、Linda外，胡彥斌、黃湘怡、陳小春、陳國坤、張耀揚等人都是座上賓，安以軒也在陳榮煉致詞時感動泛淚，場面相當感人。

安以軒與陳榮煉將在明天舉辦浪漫海島婚禮。（翻攝自微博）

根據《蘋果日報》報導，這場迎賓宴是由納豆擔任主持人，賓客們須遵以米色及白色的「Dress Code」來打扮，同時擁有識別手環者才能獲准進入，這一切都是小倆口貼心為了讓賓客們玩得盡興所做的安排。迎賓宴現場佈滿黃色鮮花，看起來十分清新浪漫，女主角安以軒則穿著一身繡有黃色小花的典雅平口灰色洋裝現身，嬌俏可愛；但陳榮煉疑因太過緊張，才說了第一句話就忘詞，最後只能將手機當成「提詞機」拿在手上，每說一句話就會抬頭與賓客們對眼，感謝大家遠道而來參加婚禮，成為小倆口重要的見證人，希望大家都能滿意2人所安排的一切，安以軒聽到老公致詞，整個感動到眼眶泛淚。

迎賓宴現場佈滿黃色鮮花，看起來十分清新浪漫。（翻攝自微博）

陳榮煉在台上時也幽默提醒台下賓客「不要喝太多」，而由於他自己和安以軒的大日子就在明天，2人今天也僅能小酌，直到明天正式完成終生大事後才能放開來喝。此外，陳榮煉也透露自己多帶了一個空的行李箱來，為的就是想大採購自己熱愛的美國食物，並稱自己被安以軒的浪漫給影響，希望之後2人能努力拚生個女兒。