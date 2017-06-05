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比對10年前照片 賴雅妍：還好沒整形

2017/06/05 13:54

賴雅妍希望10年後回過頭看這20年前和10年前的照片，依然可會心一笑。（《Bella儂儂》月刊 提供）〔記者馮亦寧／台北報導〕去年賴雅妍忙著在電影、電視、舞台劇裡頭扮演各式各樣的角色，但最近卻好像沒什麼消息。問她到底忙什麼，她爽爽大笑回答：「什麼事都沒有做！」

出道10年以來，賴雅妍在大家心目中總是甜美的公主，直到後來剪了一頭俐落短髮，竟然比男神還像男神，這也讓她得到在日本以美男團體出道的機會。不過，最近難得空閒下來，賴雅妍乾脆軟爛做回那個乾乾淨淨、簡單俐落的自己。

賴雅妍終於發現自己最舒服的狀態就是不疾不徐。（《Bella儂儂》月刊提供）賴雅妍說，她20歲就踏入演藝圈演戲，基於「頭洗下去就得洗乾淨才行」的心態，她沒日沒夜的工作，而現在難得有機會緩下腳步，賴雅妍心一橫：「所以我就先做回自己了。」現在她愉快在家耍廢、當爸媽的女兒，對於這樣的狀態，賴雅妍很滿意，她覺得：「不論是什麼工作或是退休了，每人都有一份一輩子都不會失業的工作，叫作『做自己』！」

暌違10年再度登上《Bella儂儂》封面的賴雅妍，從工作人員那邊得到了幾張10年前的照片，她又驚又恐的看了老半天，然後回答：「還好我沒整形！」讓現場笑翻天。

6月對賴雅妍來說，是個屬於「轉變」的月份。（《Bella儂儂》月刊提供）賴雅妍回憶剛出道時十分苦，演藝生涯一度走入瓶頸。（《Bella儂儂》月刊 提供）

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