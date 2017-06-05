限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁 > 婉君推

黃秋生狠剁命根子 《失眠》狂噴血觀眾看到吐

2017/06/05 13:29

《失眠》以極致血腥驚悚在台開出票房紅盤。（華映提供）〔記者吳琬婷／台北報導〕恐怖血腥電影《失眠》殺出票房血路，全台開紅盤大賣500萬台幣，該片是由20年前經典駭人電影《人肉叉燒包》的血腥組合-黃秋生及導演邱禮濤再度攜手合作，再加入影帝林家棟，打造「沒有最恐怖，只有更恐怖」的作品。片中不乏包括陽具被剁下、割喉噴血、吃人體殘肢等駭人鏡頭，吸引不少觀眾進電影院試膽，但也有觀眾因此看到嘔吐，讓演員們直呼很有成就感。

《失眠》以重口味的話題吸引觀眾目光，上周五在台灣上映，雖然連日豪雨特報，但女主角衛詩雅還是在雨中穿梭西門町各戲院謝票，許多觀眾見到片中的駭人女鬼出現時，都驚訝的喊：「本人也太漂亮了吧！」要求簽名及合照的觀眾將她團團包圍，讓原以為自己在台灣知名度不高的她非常開心。

《失眠》是限制級電影，在全台上映戲院不多，但仍在台北賣156萬票房，全台也開出500萬的紅盤，殺出票房血路，而且好口碑不斷傳出，不少網友表示「很噁心但非常精彩」、「是近期看過最驚悚、最好看的片」、「夠變態、夠驚悚，過癮啊」，也不少網友表示電影劇情不錯，很有警世意味，驚嚇表示：「電影是有劇情的，人真的不要做壞事

相關新聞

推薦新聞
（獨家）豬哥亮棺木繞行板橋搞太大 謝金燕缺席告別式 （獨家）豬哥亮棺木繞行板橋搞太大 謝金燕缺席告別式
2017/06/05 07:17
謝金燕缺席豬哥亮出殯 家屬陪侍名單曝光 謝金燕缺席豬哥亮出殯 家屬陪侍名單曝光
2017/06/05 07:25
女星沈迷換伴性愛趴 露酥胸邀已婚男裸泳 女星沈迷換伴性愛趴 露酥胸邀已婚男裸泳
2017/06/05 07:05
神力女超人情陷克里斯 「沒人比他演得更好」 神力女超人情陷克里斯 「沒人比他演得更好」
2017/06/05 07:28
吸金67億！《神力女超人》驚人票房突顯2件事 吸金67億！《神力女超人》驚人票房突顯2件事
2017/06/05 07:39
白龍王收梁朝偉當乾兒子 拒見劉嘉玲原因揭密 白龍王收梁朝偉當乾兒子 拒見劉嘉玲原因揭密
2017/06/05 11:32
安以軒牽CEO辦歐胡島晚宴 夏于喬曬C乳陪嫁 安以軒牽CEO辦歐胡島晚宴 夏于喬曬C乳陪嫁
2017/06/05 11:16
英國又爆連環恐攻 男星一家三口看歐聯決賽嚇傻 英國又爆連環恐攻 男星一家三口看歐聯決賽嚇傻
2017/06/05 07:06
（影音）李毓芬不哭！網友發現她大落拍有這個真相⋯ （影音）李毓芬不哭！網友發現她大落拍有這個真相⋯
2017/06/05 07:19
「保母界明星」煞到田馥甄 黑范成全追星 「保母界明星」煞到田馥甄 黑范成全追星
2017/06/05 08:45
凱蒂佩芮助陣亞莉安娜義演 衣服暗藏超大洋蔥 凱蒂佩芮助陣亞莉安娜義演 衣服暗藏超大洋蔥
2017/06/05 08:25
周玉蔻自爆婚變後去英國做這個 看五月天讚「長大了」 周玉蔻自爆婚變後去英國做這個 看五月天讚「長大了」
2017/06/05 08:43
（影音）Hebe北高飆速跑場 獻唱hito飄仙氣 （影音）Hebe北高飆速跑場 獻唱hito飄仙氣
2017/06/05 07:37
魏如萱父親癌逝 歌王送暖：別跟哥客氣 魏如萱父親癌逝 歌王送暖：別跟哥客氣
2017/06/05 09:34
楊祐寧自曝有女友了？！井柏然玩遊戲意外套秘密 楊祐寧自曝有女友了？！井柏然玩遊戲意外套秘密
2017/06/05 09:46
亞莉安娜撫平粉絲傷痛 義演3小時就募得7874萬 亞莉安娜撫平粉絲傷痛 義演3小時就募得7874萬
2017/06/05 07:45
等不到封后 魏如萱淚送父親「不痛了」 等不到封后 魏如萱淚送父親「不痛了」
2017/06/05 11:58
陳喬恩薄紗拚性感 飛奔夏威夷安以軒婚宴 陳喬恩薄紗拚性感 飛奔夏威夷安以軒婚宴
2017/06/05 11:12
台灣奮鬥11年 田中千繪「凱旋回日」接招牌劇 台灣奮鬥11年 田中千繪「凱旋回日」接招牌劇
2017/06/05 13:14
曾酸亞莉安娜爆炸案後逃回家 英主持人認錯了 曾酸亞莉安娜爆炸案後逃回家 英主持人認錯了
2017/06/05 13:09
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.