黃秋生狠剁命根子 《失眠》狂噴血觀眾看到吐

《失眠》以極致血腥驚悚在台開出票房紅盤。（華映提供）〔記者吳琬婷／台北報導〕恐怖血腥電影《失眠》殺出票房血路，全台開紅盤大賣500萬台幣，該片是由20年前經典駭人電影《人肉叉燒包》的血腥組合-黃秋生及導演邱禮濤再度攜手合作，再加入影帝林家棟，打造「沒有最恐怖，只有更恐怖」的作品。片中不乏包括陽具被剁下、割喉噴血、吃人體殘肢等駭人鏡頭，吸引不少觀眾進電影院試膽，但也有觀眾因此看到嘔吐，讓演員們直呼很有成就感。

《失眠》以重口味的話題吸引觀眾目光，上周五在台灣上映，雖然連日豪雨特報，但女主角衛詩雅還是在雨中穿梭西門町各戲院謝票，許多觀眾見到片中的駭人女鬼出現時，都驚訝的喊：「本人也太漂亮了吧！」要求簽名及合照的觀眾將她團團包圍，讓原以為自己在台灣知名度不高的她非常開心。

《失眠》是限制級電影，在全台上映戲院不多，但仍在台北賣156萬票房，全台也開出500萬的紅盤，殺出票房血路，而且好口碑不斷傳出，不少網友表示「很噁心但非常精彩」、「是近期看過最驚悚、最好看的片」、「夠變態、夠驚悚，過癮啊」，也不少網友表示電影劇情不錯，很有警世意味，驚嚇表示：「電影是有劇情的，人真的不要做壞事。」