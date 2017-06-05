等不到封后 魏如萱淚送父親「不痛了」

魏如萱、魏如昀和爸爸感情很好。（翻攝自臉書）〔記者蔡琛儀／台北報導〕魏如萱、魏如昀父親魏懷良昨午因肺腺癌病逝，姊妹倆都和父親感情甚篤，受到極大打擊，魏如萱昨還忍痛出席活動，她今在臉書PO文，說父親是黑道，重感情的他有很多朋友，「這個外號叫老夫子的大哥，他是我最愛的爸爸。」也表示：「我們想安靜低調的面對爸爸的離開。」

父親雖罹患肺腺癌，但魏如萱說爸爸並不抽菸，是吸了太多二手菸，而他幾乎天天喝酒，則讓他得了肝癌，最後癌細胞擴散到骨頭和淋巴。她也回憶金曲入圍名單揭曉後，入圍歌后的她在父親床邊興奮尖叫，當時父親也非常開心，可惜的是魏懷良再也等不到魏如萱封后的那一天。

妹妹魏如昀也說，昨天抱著爸爸的頭說：「爸爸，我回來了。」但眼淚卻止不住的掉。兩姐妹都向爸爸喊話：「不痛了！你放心。」令人看了都忍不住鼻酸。

魏如萱臉書全文：

他是運動員，家裡有很多的獎座獎牌都是他的，他是調音師，很會彈鋼琴也很會彈吉他，甚至是薩克斯風也難不倒他，當然他也非常會唱歌，他是黑道，重感情的他有很多朋友、重義氣的他有很多兄弟，這個外號叫老夫子的大哥，他是我最愛的爸爸。

公佈金曲獎名單那個下午，我在他的病床前面尖叫，叫他快點恭喜我，他笑得很開心，因為隔天就要飛去紐約跑馬拉松，我還告訴他要等我回來，我要把獎牌送給他。

爸爸不抽菸，他吸太多二手菸了，肺裡面很多細菌，他得了肺腺癌，爸爸長期的喝酒，幾乎是天天都在喝，他得了肝癌，癌細胞擴散到了骨頭、擴散到了淋巴。

看一個186公分的巨人，呼吸要戴著氧氣罩，變得好瘦，心裡好心疼，每次去看他，我們都努力的搞笑，騙他東吃一點西喝一點，可是他都沒有食慾，一直咳嗽，沒力氣說話了卻還很努力想站起來，吵著想要回家，我不太會撒嬌，只好在那邊幫他拍拍背啊，摸摸他的頭啊，就是想在他身邊多待一下是一下。

爸爸是昨天下午離開的，走得很快也很安詳。

爸爸，辛苦你了，身體不再疼痛了，你放心，我們會照顧好自己，我們都跟你一樣很勇敢也很堅強，希望在天堂你會遇見阿公跟媽媽，希望你要繼續保持你的幽默，要開心的笑，我們會好好過生活的。

謝謝大家還有媒體的關心和慰問，我們想安靜低調的面對爸爸的離開。

魏如昀臉書全文：

我貼著他的臉靠在他的耳朵邊對他說「爸爸，我回來了」，

把他抱的緊緊的，然後再也止不住眼淚。

爸爸，不痛了不辛苦了，

請不要擔心，快樂的安心的去吧。

謝謝大家的關心和慰問，

最後是癌細胞的擴散帶走了他的生命，

爸爸走得很安詳，他帶著我們滿滿的愛。

爸爸，

謝謝你，也辛苦你了，

到了天堂要繼續你的瀟灑姿態。

We love you so so so much.