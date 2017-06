等不到封后 魏如萱淚送父親「不痛了」

魏如萱、魏如昀父親魏懷良昨午因肺腺癌病逝,姊妹倆都和父親感情甚篤,受到極大打擊,魏如萱昨還忍痛出席活動,她今在臉書PO文,說父親是黑道,重感情的他有很多朋友,「這個外號叫老夫子的大哥,他是我最愛的爸爸。」也表示:「我們想安靜低調的面對爸爸的離開。」

父親雖罹患肺腺癌,但魏如萱說爸爸並不抽菸,是吸了太多二手菸,而他幾乎天天喝酒,則讓他得了肝癌,最後癌細胞擴散到骨頭和淋巴。她也回憶金曲入圍名單揭曉後,入圍歌后的她在父親床邊興奮尖叫,當時父親也非常開心,可惜的是魏懷良再也等不到魏如萱封后的那一天。

妹妹魏如昀也說,昨天抱著爸爸的頭說:「爸爸,我回來了。」但眼淚卻止不住的掉。兩姐妹都向爸爸喊話:「不痛了!你放心。」令人看了都忍不住鼻酸。

魏如萱臉書全文:

他是運動員,家裡有很多的獎座獎牌都是他的,他是調音師,很會彈鋼琴也很會彈吉他,甚至是薩克斯風也難不倒他,當然他也非常會唱歌,他是黑道,重感情的他有很多朋友、重義氣的他有很多兄弟,這個外號叫老夫子的大哥,他是我最愛的爸爸。

公佈金曲獎名單那個下午,我在他的病床前面尖叫,叫他快點恭喜我,他笑得很開心,因為隔天就要飛去紐約跑馬拉松,我還告訴他要等我回來,我要把獎牌送給他。

爸爸不抽菸,他吸太多二手菸了,肺裡面很多細菌,他得了肺腺癌,爸爸長期的喝酒,幾乎是天天都在喝,他得了肝癌,癌細胞擴散到了骨頭、擴散到了淋巴。

看一個186公分的巨人,呼吸要戴著氧氣罩,變得好瘦,心裡好心疼,每次去看他,我們都努力的搞笑,騙他東吃一點西喝一點,可是他都沒有食慾,一直咳嗽,沒力氣說話了卻還很努力想站起來,吵著想要回家,我不太會撒嬌,只好在那邊幫他拍拍背啊,摸摸他的頭啊,就是想在他身邊多待一下是一下。

爸爸是昨天下午離開的,走得很快也很安詳。

爸爸,辛苦你了,身體不再疼痛了,你放心,我們會照顧好自己,我們都跟你一樣很勇敢也很堅強,希望在天堂你會遇見阿公跟媽媽,希望你要繼續保持你的幽默,要開心的笑,我們會好好過生活的。

謝謝大家還有媒體的關心和慰問,我們想安靜低調的面對爸爸的離開。

魏如昀臉書全文:

我貼著他的臉靠在他的耳朵邊對他說「爸爸,我回來了」,

把他抱的緊緊的,然後再也止不住眼淚。

爸爸,不痛了不辛苦了,

請不要擔心,快樂的安心的去吧。

謝謝大家的關心和慰問,

最後是癌細胞的擴散帶走了他的生命,

爸爸走得很安詳,他帶著我們滿滿的愛。

爸爸,

謝謝你,也辛苦你了,

到了天堂要繼續你的瀟灑姿態。

We love you so so so much.