《神力女超人》超隱密彩蛋曝光！《蝙超》導演竟在片中尬了一角

《蝙蝠俠對超人：正義曙光》導演查克史奈德（右），被爆悄悄在《神力女超人》電影中客串了一角，成為藏得十分隱密的彩蛋。（合成圖，翻攝自神力女超人臉書專頁、歐新社）

〔記者陳昱均／綜合報導〕《神力女超人》繼上月30日端午節檔期正式在台上映後，短短5天內，已在全台賣破1.11億元，而由於這次外界對該片評價極好，也有不少影迷及影評人都已經二刷以上，在網路上撰寫心得與同好們分享，一起找出隱藏在劇中的彩蛋。而其實，片中真的有一個藏得相當隱密的彩蛋，就算重覆看了該片N次，都不一定會找出來，那就是為本片擔任劇本編寫還有監製的《蝙蝠俠對超人：正義曙光》導演查克史奈德，竟有在裡面客串尬一角！

大家在看《神力女超人》時，有發現查克史奈德的身影嗎？（路透社）

查克史奈德最近在「Vero」上，PO出一張自己穿著軍人服、戴著鋼盔、拿著槍砲的黑白照，並寫道：「與神力女超人一起在戰壕中」，仔細一看，可以發現這張照片的背景與《神力女超人》片中主角群合影留念的地方一模一樣，十分驚人；而其實，《The Hollywood Reporter》在去年3月探訪查克史奈德辦公室時，就曾PO過這張被查克史奈德印出來、放在自己辦公室內的黑白照，也呼籲觀眾：「仔細瞧，你們可能會發現查克史奈德出現在《神力女超人》的一戰佈景中，他在片中客串了一角！」但是畢竟已經相隔一年，很多人在《神力女超人》上映初並沒有想起來，直到後來才發現了這個藏超深的玄機。

查克史奈德公開自己在《神力女超人》中扮成士兵的黑白照。（翻攝自Vero） 《The Hollywood Reporter》在去年3月探訪查克史奈德辦公室時，就已搶先發現這張照片的存在。（翻攝自The Hollywood Reporter）

而這也已經不是查克史奈德首次以客串身分出現在大銀幕上了，而且他似乎都喜歡在片中飾演軍人的角色，早在2004年時，他就曾在自己的《活人生吃》中扮演一名監視著白宮的士兵；2009年時，又以士兵的角色出現在自己的動作片《守護者》中；在去年他所執導的《蝙超》中，他也理所當然不會錯過這個好機會，該片攝影師就曾透露，他曾出現在班艾佛列克所飾演的蝙蝠俠，在地下戰鬥俱樂部中拿起手機查看的一幕，這也與這次他在《神力女超人》中的客串一樣，都藏得非常深，得睜大雙眼才能找出這位調皮導演的身影。

《神力女超人》主角群在劇中也拍下與查克史奈德同款的黑白照。（翻攝自Cinefilos.it）