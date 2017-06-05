曾酸亞莉安娜爆炸案後逃回家 英主持人認錯了

英國52歲主持人皮爾斯摩根（左）先前曾批評亞莉安娜（右）在爆炸案後馬上返美的行為，但在慈善義演後，終於對她改觀，更發文向她道歉。（合成圖，翻攝自Business Insider、美聯社）

〔記者陳昱均／綜合報導〕在上月英國當地時間22日的發生了震驚全球的曼徹斯特爆炸案之後，亞莉安娜因聽聞自己的粉絲在演唱會後準備回家的路上不幸遇難死亡而一度崩潰、陷入歇斯底里的狀態當中，隔天就搭乘私人專機返回美國佛羅里達的家中，雖然男友上前接機，給她擁抱安慰，但是亞莉安娜仍難掩悲傷和滿臉淚痕，令人看了相當心疼。沒想到她這樣的做法，竟無端招來批評，身為《英國達人》評審的52歲主持人皮爾斯摩根（Piers Morgan）當時就曾酸亞莉安娜在事發後就馬上離開當地返家，暗指她只顧自己崩潰、全然不顧自己的粉絲們；而現在，亞莉安娜在2周後已迅速重返曼徹斯特，成功舉辦了《曼徹斯特愛在一起》慈善演唱會，不只為許多人帶來力量，皮爾斯摩根也因此改觀，在演唱會結束後發文「認錯」，向亞莉安娜道歉：「我誤判妳了！」

亞莉安娜在爆炸案發生的隔天就搭乘專機返回美國，下機時看起來非常憔悴、滿臉淚痕。（翻攝自太陽報）

由於爆炸案後，高齡91歲的英國女王伊莉莎白二世在當地時間25日就焦心趕赴皇家曼徹斯特兒童醫院去探視受爆炸波及入院的孩童，凱蒂佩芮就發文大讚女王的慈愛心腸，而皮爾斯摩根就回覆：「同意，如果亞莉安娜有留下來並做一樣的事情就太好了呢。」這則推文馬上引發粉絲們的眾怒，認為他應該要好好思考過後再發話，同時應該要向也非常不好受的亞莉安娜道歉，但他仍辯稱：「如果女王都可以到醫院探視受害者，這些傷者花錢去看的明星當然也可以了」，同時強調：「我可以100%向你們保證，如果是我的話，我一定會留下來探是那些在看完我演出後就受傷甚至死亡的人們」，對亞莉安娜迅速返國的舉動相當不以為然。

英國女王伊莉莎白二世（右）當時曾親自到醫院去探視在亞莉安娜演唱會爆炸案中受傷的歌迷，皮爾斯摩根就認為連女王都可以了，為什麼亞莉安娜卻不行。（路透社）

不過，亞莉安娜並沒有讓負面情緒控制自己太久，她很快就做出不願向惡勢力屈服、準備重返曼徹斯特開唱的決定，不僅先飛回英國，到醫院探視自己的粉絲們，也在距離爆炸案發生才短短2周後的今天（英國當地時間4日），成功舉辦了一場撫慰民眾傷痛、甚至在3小時內就募得260萬美金（約台幣7874.6萬元）的慈善演唱會，在看了這名23歲小女孩為粉絲和當地民眾所做的一切後，皮爾斯摩根也終於改觀，發文稱自己原本覺得亞莉安娜馬上飛回美國的行為是錯的，但今天她真的為大家帶來很棒的演出，更大讚亞莉安娜有震撼人心的好聲音。

亞莉安娜在重返曼徹斯特舉辦義演前，先到醫院去探視因爆炸案入院治療的小粉絲們。（翻攝自推特） 亞莉安娜重返曼徹斯特舉辦的慈善演唱會，感動了不少人，也撫慰了粉絲和當地民眾內心的傷痕。（美聯社）

有網友就虧他：「你突然變得這麼善良，是因為不想真的道歉嗎？」皮爾斯摩根一開始還嘴硬回他：「只有當我真的錯了的時候，我才會道歉，但這幾乎很少發生。」但隔沒多久，他就再發文：「亞莉安娜，我誤判妳了，我要為此向妳道歉。妳是一個值得大家敬仰的年輕女性，這也是個相當不可思議的夜晚，尊敬妳！」也大讚：「在ISIS於2周前轟炸了一場演唱會後，另一唱更加盛大、完美的演出又在同樣的城市舉辦了，有比這更好方式來說『去你的』嗎？」

在看完亞莉安娜的慈善義演後，皮爾斯摩根終於改觀，並發文向亞莉安娜道歉。（翻攝自皮爾斯摩根推特）