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（影音）《別用恨看向過往》 酷玩陪亞莉安娜修補創傷

2017/06/05 11:35

酷玩樂團助陣亞莉安娜《曼徹斯特愛在一起》慈善演唱會。（翻攝自網路）
〔記者吳琬婷／綜合報導〕英國曼徹斯特恐攻爆炸案發生已過2週，亞莉安娜今重返曼徹斯特舉行《曼徹斯特愛在一起》慈善演唱會，大咖歌手也來助陣，宣告無懼恐攻惡勢力。人氣歌手小賈斯汀獻上吉他自彈自唱的2首歌曲，他在向觀眾喊話時，忍不住哽咽表示「別失去希望」；而酷玩樂團的選唱歌曲，更是別具意義。

酷玩樂團助陣亞莉安娜《曼徹斯特愛在一起》慈善演唱會。（翻攝自網路）
小賈帶著吉他上台，分別演唱《Love Yourself》、《Cold Water》，他感性說道：「你們是否同意愛永遠能戰勝一切？善良就是抵抗邪惡最好的方法？」並哽咽帶領觀眾向恐攻受難者齊喊「我們向你致敬」、「我們愛你」，惹哭在場不少人。

酷玩樂團則和亞莉安娜一起上台，主唱馬汀說：「亞莉安娜謝謝你的堅強和勇敢，妳一直唱歌給我們聽，這首歌送給妳。」兩人便一起合唱綠洲合唱團的《別用恨看向過往》（Don't Look Back In Anger），接著再選唱《修補你的心》（Fix You），歌名都恰好呼應受難者與其家屬的心境，格外具有意義。

小賈斯汀助陣亞莉安娜《曼徹斯特愛在一起》慈善演唱會。（翻攝自網路）

相關影片：（影片來源YouTube，如遭移除敬請見諒）

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