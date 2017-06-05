（影音）雨後總會看到彩虹！亞莉安娜選唱這首歌為義演畫下動人句點

亞莉安娜於英國當地4日晚間重返曼徹斯特，舉辦《曼徹斯特愛在一起》慈善演唱會。（路透社）

〔記者陳昱均／綜合報導〕亞莉安娜於英國當地4日晚間，與小賈斯汀、麥莉、凱蒂佩芮、酷玩等大咖明星，一起在爆炸案之後重返曼徹斯特，舉辦《曼徹斯特愛在一起》慈善演唱會，並會將所有收入都捐給攻受難者家庭，吸引大批粉絲到場朝聖。而這場慈善義演，也確實透過音樂與愛的力量將所有人集結在一起，整整3小時讓人看了感動滿滿、淚水狂噴，撫平了因遭遇恐怖攻擊而受到創傷的人們的心。而在最後，亞莉安娜也別有深意地選唱名曲《Over The Rainbow》來為演出畫下完美句點，十分動人。

麥莉（右）也前來為亞莉安娜（左）的義演助陣。（路透社） 黑眼豆豆成員們也是亞莉安娜（右二）義演的嘉賓之一。（美聯社）

原本亞莉安娜與共同參與演出的明星好友們，在最後一起演唱了《One Last Time》，原本大家都以為這就是結束了；不過當唱完之後，與其他藝人一同走回後台的亞莉安娜，不發一語地又默默走回舞台前，在觀眾的熱烈呼聲中，對台下送了數個飛吻，然後就示意身後的樂隊開始演奏，此時響起的歌曲正是《Over The Rainbow》！這其實是亞莉安娜首度在舞台上演唱這首歌，以美聲徹底治癒了所有人，唱完之後她眼泛淚光、一度哽咽，最後僅簡單說：「真的很謝謝你們，我愛你們」，也又送了幾個飛吻後就返回後台，以這首歌當作義演真正的結尾，也透過歌曲暗示大家雨天過後總會看到彩虹，鼓勵大家早日走出恐攻陰霾，帶著滿滿的愛與力量重新回歸正常生活。

亞莉安娜最後唱完《Over The Rainbow》後，眼眶泛淚、一度哽咽。（美聯社）

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