限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁 > 東推西推

（影音）雨後總會看到彩虹！亞莉安娜選唱這首歌為義演畫下動人句點

2017/06/05 11:02

亞莉安娜於英國當地4日晚間重返曼徹斯特，舉辦《曼徹斯特愛在一起》慈善演唱會。（路透社）

〔記者陳昱均／綜合報導〕亞莉安娜於英國當地4日晚間，與小賈斯汀、麥莉、凱蒂佩芮、酷玩等大咖明星，一起在爆炸案之後重返曼徹斯特，舉辦《曼徹斯特愛在一起》慈善演唱會，並會將所有收入都捐給攻受難者家庭，吸引大批粉絲到場朝聖。而這場慈善義演，也確實透過音樂與愛的力量將所有人集結在一起，整整3小時讓人看了感動滿滿、淚水狂噴，撫平了因遭遇恐怖攻擊而受到創傷的人們的心。而在最後，亞莉安娜也別有深意地選唱名曲《Over The Rainbow》來為演出畫下完美句點，十分動人。

麥莉（右）也前來為亞莉安娜（左）的義演助陣。（路透社）黑眼豆豆成員們也是亞莉安娜（右二）義演的嘉賓之一。（美聯社）

原本亞莉安娜與共同參與演出的明星好友們，在最後一起演唱了《One Last Time》，原本大家都以為這就是結束了；不過當唱完之後，與其他藝人一同走回後台的亞莉安娜，不發一語地又默默走回舞台前，在觀眾的熱烈呼聲中，對台下送了數個飛吻，然後就示意身後的樂隊開始演奏，此時響起的歌曲正是《Over The Rainbow》！這其實是亞莉安娜首度在舞台上演唱這首歌，以美聲徹底治癒了所有人，唱完之後她眼泛淚光、一度哽咽，最後僅簡單說：「真的很謝謝你們，我愛你們」，也又送了幾個飛吻後就返回後台，以這首歌當作義演真正的結尾，也透過歌曲暗示大家雨天過後總會看到彩虹，鼓勵大家早日走出恐攻陰霾，帶著滿滿的愛與力量重新回歸正常生活。

亞莉安娜最後唱完《Over The Rainbow》後，眼眶泛淚、一度哽咽。（美聯社）

相關影片：〈影片取自YouTube，如遭移除敬請見諒〉

相關新聞

推薦新聞
（影音）雨後總會看到彩虹！亞莉安娜選唱這首歌為義演畫下動人句點 （影音）雨後總會看到彩虹！亞莉安娜選唱這首歌為義演畫下動人句點
2017/06/05 11:02
凱蒂佩芮助陣亞莉安娜義演 衣服暗藏超大洋蔥 凱蒂佩芮助陣亞莉安娜義演 衣服暗藏超大洋蔥
2017/06/05 08:25
SISTAR今正式解散 最後舞台向粉絲道別 SISTAR今正式解散 最後舞台向粉絲道別
2017/06/04 21:59
（影音）16歲吃飯要媽媽餵 極致公主病令人搖頭 （影音）16歲吃飯要媽媽餵 極致公主病令人搖頭
2017/06/04 19:51
（影音）三級片艷星直播被搶疑造假 恐遭馬國限制入境 （影音）三級片艷星直播被搶疑造假 恐遭馬國限制入境
2017/06/04 18:09
朴寶劍親自下台捧臉抱抱 送暖行動不便粉絲 朴寶劍親自下台捧臉抱抱 送暖行動不便粉絲
2017/06/04 17:35
報警逮媽+鬧進醫院 小龍女75天「死後重生」 報警逮媽+鬧進醫院 小龍女75天「死後重生」
2017/06/04 17:21
佳人遭誘吸毒 自爆元兇是朱智勳友人 佳人遭誘吸毒 自爆元兇是朱智勳友人
2017/06/04 16:32
613炸台！布蘭妮高衩爆乳裝 再現緊緻蜜桃臀 613炸台！布蘭妮高衩爆乳裝 再現緊緻蜜桃臀
2017/06/04 15:58
（影音）粉絲威猛自製佛地魔前傳電影 華納放行確定可上映！ （影音）粉絲威猛自製佛地魔前傳電影 華納放行確定可上映！
2017/06/04 15:17
神力女超人喊話PK雷神 漢斯沃回應超紳士 神力女超人喊話PK雷神 漢斯沃回應超紳士
2017/06/04 13:45
「最強東洋乳神」堅挺D奶登封 3套比基尼看到爽 「最強東洋乳神」堅挺D奶登封 3套比基尼看到爽
2017/06/04 12:19
泰勒絲私宅約會照流出！赤腳調情喬歐文 泰勒絲私宅約會照流出！赤腳調情喬歐文
2017/06/04 12:08
51歲愛滋男星又有新歡！爽吃8歲兒火辣嫩保姆 51歲愛滋男星又有新歡！爽吃8歲兒火辣嫩保姆
2017/06/04 12:08
神力女超人 懷孕5個月照拍武打戲 神力女超人 懷孕5個月照拍武打戲
2017/06/04 11:41
離婚後難得有志一同！阿湯哥與妮可基嫚不滿兒子新女友太愛露 離婚後難得有志一同！阿湯哥與妮可基嫚不滿兒子新女友太愛露
2017/06/04 11:13
義演前夕再爆恐攻 亞莉安娜說話了 義演前夕再爆恐攻 亞莉安娜說話了
2017/06/04 10:26
T.O.P公開手寫信為染毒道歉！稱「沒有臉直接站在大家面前」 T.O.P公開手寫信為染毒道歉！稱「沒有臉直接站在大家面前」
2017/06/04 10:14
Rain當爸後首亮相 甜曝內心世界 Rain當爸後首亮相 甜曝內心世界
2017/06/04 09:53
《神力女超人》沒有加長導演版！派蒂珍金斯：0刪減鏡頭 《神力女超人》沒有加長導演版！派蒂珍金斯：0刪減鏡頭
2017/06/04 08:48
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.