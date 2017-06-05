周玉蔻自爆婚變後去英國做這個 看五月天讚「長大了」

周玉蔻在婚變後至英國散心，現已返台上工。（資料照，記者楊國文攝）

〔記者洪素津／台北報導〕周玉蔻上周五和前夫李賢礽辦理離婚，讓16年的婚姻嘎然而止，她在臉書自爆「我現在單身」後，隨即飛往英國躲避媒體追問，今週一上班日，周玉蔻婚變後首度公開「獻聲」，自英國返回照常上工，繼續主持廣播節目《蔻蔻早餐》，節目中周玉蔻語調正常，並無特別失落，更是歡愉分享英國行，寄情於工作中來忘卻婚變。

周玉蔻情斷16年婚，前天自英國返台，本報直擊到她略顯消瘦現身機場，她刻意戴墨鏡，在機場裡相當警戒，記者向前探問英國行好玩嗎？她回應：「我真的好累，因為轉了三趟飛機，不好意思。」而今天周玉蔻在節目上對於英國行侃侃而談，她語調顯得愉快輕鬆，此趟到英國去參訪英國國會、造訪JK羅琳發跡之咖啡廳、披頭四家鄉利物浦，她笑稱：「這次去英國就是去參訪英國重要的文創娛樂產業」。

周玉蔻除樂於跟聽眾分享英國行外，也提到昨天的Hito頒獎典禮，她開心直呼：「五月天長大了！」透露昨天在小巨蛋看頒獎典禮直播，其中看到五月天壓軸演出讓她備感窩心，認為看過五月天大大小小表演後，在昨天看到了他們在音樂上變得更成熟也更穩定，呈現一種「智慧感」，經歷婚變後的周玉蔻內心似乎脆弱些，對於五月天音樂感觸良多。