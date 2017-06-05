《神力女超人2》確定會有！導演透露續集將發生在...

《神力女超人》叫好又叫座，現在更傳出將拍攝續集《神力女超人2》的消息。（華納提供）

〔記者陳昱均／綜合報導〕DC新片《神力女超人》不只在全世界票房開出紅盤，至今已經賣破2.23億美金（約台幣67.5億元），更反轉了DC漫改超級英雄的逆勢、好評連連，在一向對DC電影評論都不太友善的知名影評網《爛番茄》上，威猛拿下94%高新鮮度的肯定。而就在全球觀眾都沉浸於這股「神力女超人旋風」之時，續集《神力女超人2》其實已經在籌備當中，雖然還未正式宣布，但據悉導演派蒂珍金斯與女主角蓋兒加朵都已經簽好合約、準備再次攜手合作，而派蒂珍金斯更已經有關於續集的一些初步想法，打算將故事發生地從這次的天堂島及倫敦，直接拉回美國本土。

導演派蒂珍金斯（左）與女主角蓋兒加朵（右）被爆都已經簽好合約，準備合作《神力女超人2》。（美聯社）

先前《The Hollywood Reporter》就報導，打造出成功《神力女超人》電影的派蒂珍金斯與蓋兒加朵都已經與片商華納兄弟簽好合約，將繼續合作《神力女超人2》，之後派蒂珍金斯在接受《Entertainment Weekly》時也坦承自己確實想拍續集，透露她已經成功打造出讓自己愛不釋手的角色、擁有一個夢幻團隊，並稱：「我打造了《神力女超人》，現在我還想拍《神力女超人2》，這會是一個很棒的故事，也會是一個與我所愛之人分享這個故事的重要時刻。」

派蒂珍金斯（右二）大讚自己擁有一支「夢幻團隊」。（美聯社）

由於目前片商華納兄弟方面都仍未對續集一事做出任何表態，因此派蒂珍金斯也無法提先爆雷太多，不過已於4月份接受《Entertainment Weekly》訪問時，透露：「這次的故事將會發生在美國，而我認為這應該是正確的」，更表示：「她（戴安娜）可是神力女超人，她必須回到美國才行，現在正是時候了。」而派蒂珍金斯在接受《Toronto Sun》訪問時，也稱：「我很期待讓她（戴安娜）回到我們在成長過程中都將她視為超級英雄的美國」，說這次的《神力女超人》主要在說戴安娜是怎樣成為現在的神力女超人的，因此在後面的續集想再深入刻畫這個角色，讓這個大受歡迎的角色能夠再擁有一部專屬的獨立超級英雄電影。

派蒂珍金斯透露會將《神力女超人2》故事拉回美國本土。（華納提供）