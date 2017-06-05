凱蒂佩芮助陣亞莉安娜義演 衣服暗藏超大洋蔥

凱蒂佩芮參加了英國當地時間4日的亞莉安娜《曼徹斯特愛在一起》慈善演唱會。（法新社）

〔記者陳昱均／綜合報導〕在曼徹斯特恐攻爆炸案發生2周後，決定不向惡勢力屈服的亞莉安娜不只迅速振作起來，更宣布要重返曼徹斯特來舉辦慈善演唱會，因此她於英國當地時間4日就舉辦了《曼徹斯特愛在一起》慈善演唱會，要把所有收入都捐給受難者家屬。而除了亞莉安娜本人外，一票A咖明星好友也義氣相挺，包含凱蒂佩芮、麥莉、小賈斯汀等巨星都是這次的演出嘉賓之一，其中最近將要發表全新專輯《見證》的凱蒂佩芮，獻唱了不插電版的《Part of Me》還有排行榜金曲《聽我吼》（Roar）2首歌，而有人就發現凱蒂佩芮當天的演出服其實大有玄機，仔細一看，裡面根本藏著超大一顆洋蔥！

凱蒂佩芮以一身白一登台演出，但是衣服底下其實大有文章。（法新社）

凱蒂佩芮在這場《曼徹斯特愛在一起》慈善演唱會上，以一身白色挖空連身短裙配上白色毛大衣登台演出，有網友在收看轉播時，就發現她衣服上藏著驚人大秘密，在推特PO文與照片表示：「凱蒂佩芮裙子的後面，有所有曼徹斯特遇難者們的照片，還排成了一顆愛心。」仔細一看，原來凱蒂佩芮挖空洋裝的內襯，並不一般，而是將所有曼徹斯特受難者們的彩色照片直接印在衣料上，並在背後以愛心鏤空的形狀來表達對他們的愛，感人至極。凱蒂佩芮在演唱會上，也表示：「我感到十分謙虛與榮幸今晚能夠站在這裡，與大家分享散播愛，愛能征服恐懼、憎恨，而我們所選擇的這份愛也會為你們帶來力量，這是我們最強大的能力。」

有人發現凱蒂佩芮洋裝底下的內襯，其實印著所有曼徹斯特受難者們的照片，還在背後以愛心鏤空的形狀來表達對他們的愛。（翻攝自推特）