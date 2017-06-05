限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁 > 東推西推

凱蒂佩芮助陣亞莉安娜義演 衣服暗藏超大洋蔥

2017/06/05 08:25

凱蒂佩芮參加了英國當地時間4日的亞莉安娜《曼徹斯特愛在一起》慈善演唱會。（法新社）

〔記者陳昱均／綜合報導〕在曼徹斯特恐攻爆炸案發生2周後，決定不向惡勢力屈服的亞莉安娜不只迅速振作起來，更宣布要重返曼徹斯特來舉辦慈善演唱會，因此她於英國當地時間4日就舉辦了《曼徹斯特愛在一起》慈善演唱會，要把所有收入都捐給受難者家屬。而除了亞莉安娜本人外，一票A咖明星好友也義氣相挺，包含凱蒂佩芮、麥莉、小賈斯汀等巨星都是這次的演出嘉賓之一，其中最近將要發表全新專輯《見證》的凱蒂佩芮，獻唱了不插電版的《Part of Me》還有排行榜金曲《聽我吼》（Roar）2首歌，而有人就發現凱蒂佩芮當天的演出服其實大有玄機，仔細一看，裡面根本藏著超大一顆洋蔥！

凱蒂佩芮以一身白一登台演出，但是衣服底下其實大有文章。（法新社）

凱蒂佩芮在這場《曼徹斯特愛在一起》慈善演唱會上，以一身白色挖空連身短裙配上白色毛大衣登台演出，有網友在收看轉播時，就發現她衣服上藏著驚人大秘密，在推特PO文與照片表示：「凱蒂佩芮裙子的後面，有所有曼徹斯特遇難者們的照片，還排成了一顆愛心。」仔細一看，原來凱蒂佩芮挖空洋裝的內襯，並不一般，而是將所有曼徹斯特受難者們的彩色照片直接印在衣料上，並在背後以愛心鏤空的形狀來表達對他們的愛，感人至極。凱蒂佩芮在演唱會上，也表示：「我感到十分謙虛與榮幸今晚能夠站在這裡，與大家分享散播愛，愛能征服恐懼、憎恨，而我們所選擇的這份愛也會為你們帶來力量，這是我們最強大的能力。」

有人發現凱蒂佩芮洋裝底下的內襯，其實印著所有曼徹斯特受難者們的照片，還在背後以愛心鏤空的形狀來表達對他們的愛。（翻攝自推特）

相關新聞

推薦新聞
奧斯卡影帝嚇自己 po最恐怖大廈驚悚留言 奧斯卡影帝嚇自己 po最恐怖大廈驚悚留言
2017/06/05 10:15
凱蒂佩芮助陣亞莉安娜義演 衣服暗藏超大洋蔥 凱蒂佩芮助陣亞莉安娜義演 衣服暗藏超大洋蔥
2017/06/05 08:25
神力女超人情陷克里斯 「沒人比他演得更好」 神力女超人情陷克里斯 「沒人比他演得更好」
2017/06/05 07:28
「父女戀」修成正果？ 鄭嘉穎小女友曝光婚期 「父女戀」修成正果？ 鄭嘉穎小女友曝光婚期
2017/06/04 22:47
佳人曝公開不到十分之一 狠嗆毒蟲「別招惹瘋女人」 佳人曝公開不到十分之一 狠嗆毒蟲「別招惹瘋女人」
2017/06/04 18:37
（影音）三級片艷星直播被搶疑造假 恐遭馬國限制入境 （影音）三級片艷星直播被搶疑造假 恐遭馬國限制入境
2017/06/04 18:09
朴寶劍親自下台捧臉抱抱 送暖行動不便粉絲 朴寶劍親自下台捧臉抱抱 送暖行動不便粉絲
2017/06/04 17:35
佳人遭誘吸毒 自爆元兇是朱智勳友人 佳人遭誘吸毒 自爆元兇是朱智勳友人
2017/06/04 16:32
（影音）粉絲威猛自製佛地魔前傳電影 華納放行確定可上映！ （影音）粉絲威猛自製佛地魔前傳電影 華納放行確定可上映！
2017/06/04 15:17
宋智孝帥弟將出道！網驚根本「男版宋智孝」 宋智孝帥弟將出道！網驚根本「男版宋智孝」
2017/06/04 14:40
「最強東洋乳神」堅挺D奶登封 3套比基尼看到爽 「最強東洋乳神」堅挺D奶登封 3套比基尼看到爽
2017/06/04 12:19
51歲愛滋男星又有新歡！爽吃8歲兒火辣嫩保姆 51歲愛滋男星又有新歡！爽吃8歲兒火辣嫩保姆
2017/06/04 12:08
神力女超人 懷孕5個月照拍武打戲 神力女超人 懷孕5個月照拍武打戲
2017/06/04 11:41
離婚後難得有志一同！阿湯哥與妮可基嫚不滿兒子新女友太愛露 離婚後難得有志一同！阿湯哥與妮可基嫚不滿兒子新女友太愛露
2017/06/04 11:13
義演前夕再爆恐攻 亞莉安娜說話了 義演前夕再爆恐攻 亞莉安娜說話了
2017/06/04 10:26
T.O.P公開手寫信為染毒道歉！稱「沒有臉直接站在大家面前」 T.O.P公開手寫信為染毒道歉！稱「沒有臉直接站在大家面前」
2017/06/04 10:14
Rain當爸後首亮相 甜曝內心世界 Rain當爸後首亮相 甜曝內心世界
2017/06/04 09:53
《神力女超人》沒有加長導演版！派蒂珍金斯：0刪減鏡頭 《神力女超人》沒有加長導演版！派蒂珍金斯：0刪減鏡頭
2017/06/04 08:48
貝克漢甜吻前世情人小嘴 竟被罵「變態」 貝克漢甜吻前世情人小嘴 竟被罵「變態」
2017/06/04 07:39
星二代又出包！男星持毒遭逮 公司火速開除 星二代又出包！男星持毒遭逮 公司火速開除
2017/06/04 07:14
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.