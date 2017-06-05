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亞莉安娜撫平粉絲傷痛 義演3小時就募得7874萬

2017/06/05 07:45

亞莉安娜（左邊白衣者）在恐攻爆炸案發生2周後，重返英國曼徹斯特舉辦《曼徹斯特愛在一起》慈善演唱會，並會將所有收入都捐給受難者家屬。（路透社）

〔記者陳昱均／綜合報導〕在上月震驚全世界的亞莉安娜曼徹斯特演唱會後恐攻爆炸案發生後，造成了22死、119傷的慘劇，雖然這在不少人心中都留下難以抹滅的創傷，但亞莉安娜決定不向惡勢力屈服，與凱蒂佩芮、麥莉、小賈斯汀等一票明星好友在英國當地時間4日，一起重返曼徹斯特舉辦《曼徹斯特愛在一起》慈善演唱會。由於這場演唱會的所有收入將全數捐給恐攻受難者家庭，吸引大批民眾踴躍捐款、希望能給受難者家屬一些力量，在演唱會舉行的短短3小時內，就迅速募得260萬美金（約台幣7874.6萬元），讓善款總金額目前已經達到1290萬美金（約台幣3.9億元）。

包含麥莉（右）等一票明星好友都一起到場為亞莉安娜（左）助陣。（路透社）

亞莉安娜的這場《曼徹斯特愛在一起》慈善演唱會，除了先前被瘋搶、甚至被黃牛狂翻N倍販售的票券收入將全數捐給數難者家屬外，也在演唱會進行的同時，號召民眾一起捐款，根據《Variety》報導，透過亞莉安娜臉書、YouTube官網，還有BBC等數位平台收看這場直播演唱會的觀眾，可以直接透過線上或者傳簡訊的方式來進行捐款，邊享受音樂邊做愛心，在從晚間7點開唱一直進行到10點結束的短短3小時內，民眾的的小額捐款瘋狂湧入，迅速募得260萬美金（約台幣7874.6萬元），演唱會方面的相關人士就表示：「面對近期的數起恐攻新聞，今晚的演出展示了人們團結一心的力量。」

亞莉安娜的這場慈善演唱會不只吸引許多人到場朝聖，也在短短3小時內，就迅速募得260萬美金（約台幣7874.6萬元）。（路透社）

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