（獨家）豬哥亮棺木繞行板橋搞太大 謝金燕缺席告別式

豬哥亮棺木將繞行板橋一圈，再進行火化儀式，不過謝金燕告別式當天將不會出現。（資料照）

〔記者曾德蓉／台北報導］豬哥亮病逝，告別式訂於20日舉行，家祭、公祭結束後，豬哥亮棺木將繞行板橋一圈，再進行火化儀式；不過女兒謝青燕、謝金燕徹底從靈堂消失，至今神隱21天，甚至缺席頭七、二七及三七法會，據悉，告別式當天2女將不會出現，打算一路缺席到底。

謝金燕連日以來，都透過經紀人球球表示「愛不分何時何地」、「姊姊用自己的方式悼念父親」，以及日夜為父誦經14小時等，唯獨是否出席豬哥亮告別式，始終未正面回應，昨又傳出家屬在商議告別式流程時，都很有默契，避免提到謝金燕名字。

但據親近豬家人士指出，其實家屬在家族會議上，不是默契避談謝金燕，而是根本無從討論起，因為謝青燕、謝金燕與她的兒子，這21天來不僅徹底神隱，也未與豬哥亮家屬聯繫，此舉顯得離奇，畢竟就義理來說，即使豬哥亮生前再多不是，她出現或不出現，都該知會其他家屬。

據了解，2個謝女加1個謝男在告別式當天，不管家祭、公祭都不會出席，原因之一仍是擔心被豬生前債主盯上，但究其根本，是因她顧慮媽媽林見如心情，無法為了豬哥亮公開戴孝；不過，若豬哥亮真要舉辦百日追思會，謝金燕出席這場的可能性較高，畢竟既可表達一種公開盡孝的概念，又可拉抬自身聲勢。