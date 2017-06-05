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如果常玉畫裸女是藝術 「開放藝文空間」展同志情欲

2017/06/05 07:11

陳泓圻個展《他們的庸俗花絮》。（記者宋志雄攝）〔記者楊明怡／台北報導〕從小學畫，大學、研究所都念美術的陳泓圻，最近舉辦第一次校外個展《他們的庸俗花絮》，展出從男同志的觀點出發，「在這個社群裡面體現到的一些狀況」。

陳泓圻說，無論個人或作品，都是「首度如此公開」。從小就知道自己性向的他，2年多前還透過海葵、花朵來描繪慾望，相形之下，這次標明「涉及成人議題」的展覽作品，似乎大膽許多？他說，自己盡量以不完全寫實的方式處理畫面，以筆觸或其他物件的形象來再現情欲或權力象徵，「我是覺得有時候太露骨或太直接的表現會讓人害怕或退卻，我的作品採取的手法，是先有禮貌一點，讓大家可以接受，先隱藏一點東西，不要一開始就嚇到別人。」

陳泓圻個展《他們的庸俗花絮》。（記者宋志雄攝）展覽主題約半年前決定，陳泓圻很高興正式開展時，大法官已宣告《民法》違憲，同志最慢在2年內，就可以擁有平等結婚的權利，「我當然很開心啊，因為這就是人權，本來就應該這樣，只是它終於出現了，終於被講出來了。」他很感謝祁家威持續不斷地奮鬥，「我自己不敢提聲請（釋憲），我覺得我很幸運地生在台灣，然後在這個時代。」

《他們的庸俗花絮》主辦單位「台北市開放空間文教基金會」執行長黃浩德認為，這個社會觀看同志情欲的眼光仍不盡公平，他透過臉書推薦這檔展覽，「不講別人，連我太太也問，為什麼推薦這檔，不怕人家貼標籤嗎？」

陳泓圻個展《他們的庸俗花絮》。（記者宋志雄攝）黃浩德告訴妻子，如果大家不覺得常玉畫裸女是情色，覺得是很好的藝術品，蜂擁地去看他的展覽，那麼，沒有理由當（畫裡的）主角換成男生，就覺得這個主題很怪，或這樣的創作不對，「這就是明顯的一種偏見。」

目前是中原大學室內設計系講師，常擔任公共藝術審議委員的黃浩德認為，「如果連我的環境，連我們這些要扶植創作的人都沒辦法接受，那我怎麼能夠期待一般大眾如常看待這件事情？」

《他們的庸俗花絮》即日起展至20日，地點在松山文創園區133號共創合作社「開放藝文空間」，詳見http://www.songshanculturalpark.org/

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