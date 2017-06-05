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女星沈迷換伴性愛趴 露酥胸邀已婚男裸泳

2017/06/05 07:05

《愛愛大風吹》描述一群男女在交換伴侶俱樂部的瘋狂故事。（安可提供）〔記者吳琬婷／綜合報導〕電影《愛愛大風吹》描述一群男女在交換伴侶俱樂部，為了換到理想對象而機關算盡。性感女星娜塔莉瑪杜諾在片中飾演年輕玩咖，邀約已婚男主角馬汀巴契海邊裸泳，酥胸豐臀一覽無遺，加上嘴角的性感美人痣，讓人難以拒絕。

馬汀巴契在片中飾演對妻子與人生都失去熱情的中年男子亞當，對俱樂部遇見的年輕女孩派翠西亞一見鍾情，為了擄獲正妹芳心，亞當先假裝晨跑巧遇佳人，更扮起玩過樂團的搖滾文藝中年，果然獲得派翠西亞邀約裸泳的機會，可惜最後仍然功虧一簣。

《愛愛大風吹》描述一群男女在交換伴侶俱樂部的瘋狂故事。（安可提供）更絕的是，亞當自己吃不到、卻害怕她被人染指，還在俱樂部各種搞破壞，澆熄大家的慾火，最後更為了她和別的男人大打出手，完全不顧一旁太太的心情，瘋狂劇情讓人笑到噴飯。

《愛愛大風吹》以喜劇形式揭開愛情與婚姻各種習題，不僅題材大膽，更網羅丹麥一線喜劇演員，在丹麥上映後獲得一致好評，被盛讚「不但好笑還發人深省」；該片將於6月16日在台上映。

性感女星娜塔莉瑪杜諾（右）在片中情勾馬汀巴契（左）。（安可提供）

相關影片：（影片來源YouTube，如遭移除敬請見諒）

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