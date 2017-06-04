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hito流行音樂獎名單出爐 五月天林俊傑並列大贏家

2017/06/04 23:24

五月天，2017hito流行音樂獎頒獎典禮。（記者王文麟攝）

〔記者蔡琛儀／台北報導〕2017 hito流行音樂獎今晚在台北小巨蛋舉行，頒獎典禮圓滿結束，今晚由五月天和林俊傑分別各獲得4個大獎，成為今晚大贏家。

林俊傑，2017hito流行音樂獎頒獎典禮。（記者王文麟攝）

完整得獎名單：

hito聲猛創作新人　李英宏

hito聲猛演繹新人　Erika

hito潛力唱跳新人　鬼鬼

hito潛力男聲　　　李玉璽

hito潛力創作歌手　周興哲

hito年度女K歌　　郭靜

hito年度男K歌　　陳勢安

hito MV點擊人氣　李毓芬

friDay音樂數位大獎　楊丞琳

hito最具爆發力女歌手　丁噹

hito最具爆發力男歌手　信

hito好聲音　李千娜

Hit Fm聽眾最愛對唱歌曲　安心亞《靚仔》

hito作詞人-葛大為　楊乃文《離心力》

hito作曲人　韋禮安《在意》

hito編曲人　林宥嘉《天真有邪》

hito製作人　方大同　

hito唱作男聲　蔡旻佑

hito唱作女聲　魏如萱

hito唱跳歌手　王心凌

hito 首播點擊人氣　畢書盡

Hit Fm最愛嘻哈歌手　葛仲珊

hito人氣樂團　八三夭

hito舞台演繹　信

hito情歌演繹　范瑋琪

Hit Fm聽眾最愛創作歌手　周湯豪

hito潛力女聲　艾怡良

Hit Fm聽眾最愛情歌　王心凌《遠在眼前的你》

hito團體　動力火車

2016年度百首單曲冠軍　《不為誰而作的歌》

馬來西亞推崇歌手　李佳薇

香港推崇歌手　方大同

中國推崇歌手　李榮浩

新加坡推崇歌手　林俊傑

最受歡迎新人　鼓鼓

最受歡迎樂團　獅子合唱團

最受歡迎團體　兄弟本色

最受歡迎女歌手　楊丞琳

最受歡迎男歌手　林俊傑

hito大躍進　周湯豪

Hit Fm最愛搖滾歌手　楊乃文

Hit Fm最愛歌手　田馥甄

Hit Fm最具舞台風格大獎　張韶涵

Hito創作歌手　李榮浩

hito最具號召力歌手　Bii畢書盡

hito長壽專輯　五月天《自傳》

hito男歌手　周杰倫

hito女歌手　田馥甄

hito樂團　五月天

hito Star全能藝人-蕭敬騰

Hit Fm DJ最愛專輯　方大同《JTW西遊記》

Hit Fm全球傳媒大獎　五月天

年度十大華語歌曲

五月天《派對動物》

林俊傑《不為誰而作的歌》

獅子合唱團《Lion》

李榮浩《滿座》

楊丞琳《年輪說》

田馥甄《餘波盪漾》

周杰倫+張惠妹《不該》

丁噹《想戀一個愛》

韋禮安《第一個想到你》

林宥嘉《天真有邪》

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