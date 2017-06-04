SISTAR今正式解散 最後舞台向粉絲道別

「SISTAR」今日在《人氣歌謠》告別歌壇。（擷取自SBS）

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓女團「SISTAR」自2010年出道，至今成軍第7年，卻難逃韓團「7年魔咒」，月初4人和經紀公司合約到期，宣布將各自單飛，上月底推出最後歌曲《ONELY》和《For You》，感謝粉絲多年來的支持，今日「SISTAR」參加音樂節目《人氣歌謠》，也是「SISTAR」最後一次舞台表演，今日正式解散。

「SISTAR」錄影結束後，特地到電視台外向粉絲道別。（翻攝自Instagram）

「SISTAR」上月推出新曲後，為期一個禮拜進行宣傳，也是「SISTAR」最後的行程，今日結束《人氣歌謠》錄影後，4人還一起到電視台外，向粉絲道別，孝琳則要粉絲別哭，並感謝他們一路相挺，除了感謝也沒有什麼能對粉絲說的話。

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身為「SISTAR」成員活動的最後一天，成員們也紛紛在社群網站發文，孝琳曬出4人在音樂節目表演時的照片「曾經幸福過，SISTAR」，韶宥則曬出4人抱在一起的背影，寫著「我愛你，感謝」，寶拉也分享4人合照「We the b.e.s.t sistar目前為止SISTAR」，為「SISTAR」7 年時光畫下句點。