（影音）三級片艷星直播被搶疑造假 恐遭馬國限制入境

港星林雅詩經常不吝展現好身材。（翻攝林雅詩臉書）

〔記者許世穎／綜合報導〕港星林雅詩最近在馬來西亞吉隆坡工作，昨晚在臉書玩直播時，突然被一名男子搶手提袋，事後她接受港媒訪問，直說雖被人搶，但幸好沒有任何金錢上損失，不過身體有少許擦傷。不過事件今傳出意外轉折，她突然在凌晨時，直說整件事是「一場誤會」，更說對事件中受影響的人道歉。

港星林雅詩昨直播時突然被搶，當場花容失色。（翻攝自YouTube，合成圖）

今日有馬來西亞媒體報道此事，指已向全國總警長「丹斯里卡立阿布巴卡」求證，他表示，林雅詩必須向所有人澄清，在臉書直播時所發生的事情「只是演戲」，否則這顯示她對大馬存有惡意。不過當局表示不會對該事件作出調查，但會建議將林雅詩列入「馬來西亞不受歡迎人物」，禁止她日後入境大馬。當事人林雅詩至今仍未回應，臉書也緊急關閉。

現年39歲的林雅詩，1997年曾參選香港小姐，最後進入前20名，但在決賽前12名被刷掉；後與無線電視簽約，在多部連續劇演不重要角色，1998年離開無線後，曾一度退出娛樂圈，之後又簽約給導演王晶的電影公司，曾做性感裸露演出，還曾和古天樂拍床戲傳緋聞。

港星林雅詩玩直播被搶影片：〈影片取自YouTube，如遭移除敬請見諒〉