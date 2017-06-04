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佳人曝公開不到十分之一 狠嗆毒蟲「別招惹瘋女人」

2017/06/04 18:37

佳人今日連續在Instagram發文，透露公開的訊息不到十分之一。（翻攝自佳人Instagram）

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓女團「Brown Eyed Girls」成員孫佳人，日前才在Instagram透露正在接受精神治療，讓粉絲相當擔心她的健康，今日突然發文坦言曾遭男友朱智勳的友人勸誘吸毒，更公開對方姓名、誘導她吸毒的對話，更霸氣放話「最好別招惹我這個瘋女人」。

佳人發文狠嗆「惹到瘋女人沒好處」。（翻攝自佳人Instagram）

佳人先是在Instagram坦言，正在接受精神治療，「我做好了死的覺悟，去監獄的覺悟，現在我要告訴你們，我瘋了的理由」隨後就曬出朱智勳的好友朴正旭，勸誘她吸食大麻的對話內容，對方稱是為了讓佳人放鬆心情，才讓她常是吸食大麻，佳人也坦言當時精神狀態相當不好，差一點真的答應對方，但最後仍選擇求助專業治療，目前正在施打合法的嗎啡。

佳人（左）坦言曾遭朱智勳（右）的友人，勸誘吸食毒品。（翻攝自OSEN）

佳人事後又發文，「我公開的這些事還不到十分之一，所以最好不要招惹我這個瘋女人，那個誰誰們」引起網友關注，紛紛希望警方調查對方，「演藝圈毒品問題比我們想得還嚴重阿」、「完全震驚了，佳人看起來完全崩潰了」、「勸誘別人吸大麻的人，真的是吸大麻吸到瘋了吧」。

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