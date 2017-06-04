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（影音）丹麥王子胸肌百人躺 台女這點讓他好心動！

2017/06/04 16:46

〔記者吳琬婷／台北報導〕「丹麥王子」克里斯多福昨首度在台舉行粉絲見面會，他今下午接受台灣媒體訪問，笑談昨天見面會上的抱抱橋段，因為不少台灣女生的身高剛好落在他的胸部，因此擁抱時，對方的頭都直接躺在胸肌上，讓他直說「很害羞」，他也嘴甜稱讚台灣女生很美，並透露台灣女生讓他心動的特質。

丹麥王子克里斯多福昨在台舉行粉絲見面會。（記者陳逸寬攝）

克里斯多福表示，過去都是舉行演唱會為主，第一次嘗試在見面會上與粉絲進行這麼多互動，尤其是見面會尾聲與在場400名粉絲一一擁抱，讓他印象深刻，笑說「這是第一次，也可能是最後一次」，可見台粉的福利有多好。

克里斯多福認為亞洲的女生普遍比較害羞，好像都不知道自己很美，這點讓他更覺得心動。（記者陳逸寬攝）

台灣主辦單位今特地準備台式下午茶，包括大腸麵線、花生豆花、蔥油餅、蘇打餅乾夾牛軋糖以及紅豆餅等道地小吃，讓克里斯多福品嚐，而他對其中的大腸麵線和紅豆餅讚不絕口，還稱：「回到丹麥後會告訴大家台灣的東西很好吃。」

克里斯多福試吃紅豆餅。（記者陳逸寬攝）

克里斯多福說，在來台之前，身旁有不少好友就和他力薦台灣的好，他親身體驗後，也真的覺得台灣是個美麗地方、人們都很熱情。他也特別稱讚「台灣女生特別的美」，還分析亞洲的女生普遍比較害羞，好像都不知道自己很美，這點讓他更覺得心動。

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