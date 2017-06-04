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佳人遭誘吸毒 自爆元兇是朱智勳友人

2017/06/04 16:32

佳人（左）坦言曾遭男友朱智勳的友人勸誘吸食大麻。（翻攝自OSEN）

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓女團「Brown Eyed Girls」成員孫佳人，2014年和演員朱智勳合拍19禁MV擦出愛火。先前自爆患有恐慌症的佳人，正在接受精神治療，今日她更坦言曾遭朱智勳的友人勸誘吸食大麻，並公開對方姓名檢舉，表示之後每3個月都會主動接受大麻檢測。

佳人日前坦言罹患恐慌症，正在接受精神治療。（翻攝自孫佳人Instagram）

佳人今日在Instagram上曬出曾被朱智勳友人誘導吸食大麻的對話，並寫道：「是的，我就是前『毒蟲』朱智勳的女友（但他已經接受懲罰，現在比任何人都還要努力生活），但朱智勳的友人朴正旭卻一直在勸我吸毒。」她坦言因為精神狀態相當不好，差一點就聽信對方的誘導吸毒，但最後她仍接受專業醫療，目前正在注射合法的嗎啡，「我比誰都正大光明的活著，一直到大麻合法為止我都不會碰，别再勸我吸食大麻」。佳人隨後又發文，表示之後每3個月都會主動接受大麻檢測。

佳人在Instagram上，公開對方勸誘她吸食大麻的對話內容。（翻攝自孫佳人Instagram）

朱智勳演出韓劇《宮：野蠻王妃》走紅，卻在演藝事業當紅時爆出吸毒，2009年被不拘留起訴，重創形象，演藝事業也被迫中斷。

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