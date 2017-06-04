陳怡蓉法國險被搶！看球賽揪夫合照盧彥勳

陳怡蓉（右）與老公薛博仁（左）參加「法國網球公開賽」，還與台灣網球國手盧彥勳合照。（明悅整合行銷提供）

〔記者吳志偉／台北報導〕陳怡蓉與老公薛博仁受國際品牌Lacoste之邀，前往巴黎參加法國年度盛事「法國網球公開賽」，因看到賽程中有台灣網球國手盧彥勳，兩人也特地前去觀看為他加油打氣，賽後更一同合照。陳怡蓉誇讚盧彥勳本人很親切可愛，還問他是不是變黑了，讓盧彥勳很害羞。

陳怡蓉表示，這次雖然是首次參與國際的網球盛事，但卻讓她愛上現場看比賽的刺激感跟緊張感，開玩笑的說：「覺得所有打網球的男生身材都很好，所以決定以後要看齊所有的國際網球公開賽，收集大滿貫，下一個希望能先朝溫布頓前進。」但畢竟夫唱婦隨，所以要實現還是得等老公的時間才能決定。

陳怡蓉與台灣網球國手盧彥勳合照。（明悅整合行銷提供）

本身就會打網球的薛博仁，特別請教練來教導陳怡蓉，她說：「其實之前就已經有學過網球了，而且她的網球教練還是世界單打第一的球王阿格西的徒弟押尾學，所以自己其實是球王的徒孫。」原來是當時她與日本藝人押尾學拍攝《中華小當家》而結緣，兩人也因網球而有了共同話題，所以押尾學才會教導陳怡蓉打網球的技巧。

夫妻倆還參觀了Lacoste總部，陳怡蓉說：「當天是直接進到品牌的 showroom參觀，也忍不住補了些新貨，立即換上新服裝走上法國街頭，體驗法式風情，很多款式都是台灣見不到的，多了很多設計感及運動款，完全顛覆了自己以前對這個品牌的印象，也難怪代言人喬帥會在眾多品牌之中選擇了Lacoste」。

喜愛攝影的陳怡蓉，走在法國美麗的街道都會隨手拍照，卻因此失去了警覺心，當她在沉迷於巴黎風光時，突然被三個偽裝時尚風格的吉普賽人包圍，她的法國友人驚覺不對勁出聲警告，發現事情不妙後，便立馬將她強行拉開逃離。

陳怡蓉與與台灣網球國手盧彥勳合照。（明悅整合行銷提供）