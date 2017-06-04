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楊丞琳、陳曉誰是摯愛？陳妍希一張照片給答案

2017/06/04 15:12

楊丞琳（左）和陳妍希是相識多年的好姐妹。（翻攝自楊丞琳微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星楊丞琳今日迎來33歲生日，人緣極佳的她近日收到眾多演藝圈好友的祝福，在她生日的這天男友李榮浩準時在微博祝女友生日快樂，而閨蜜陳妍希更是幾乎在同一時間獻上祝福，並PO出兩人的合照，但有眼尖的粉絲發現，照片後方有人被打馬賽克，讓人好奇這位神秘人士究竟是誰。

陳妍希（右）祝福楊丞琳生日快樂，身後卻有人被打馬賽克。（翻攝自陳妍希微博）

楊丞琳與陳妍希因合作電視劇《換換愛》而相識，兩人的好感情眾所皆知，在楊丞琳生日這天，陳妍希在微博寫下「寶貝，你好帥！生日快樂」，楊丞琳也回應「謝謝我永遠的摯愛」，深厚友情令人稱羨，但許多粉絲的注意力都被後方一位臉被模糊處理，並貼上愛心貼圖的男子吸引，好奇的問說：「這個人是誰？」

粉絲們發現被打馬賽克的是陳妍希（右）的老公陳曉。（翻攝自楊丞琳微博）

有粉絲當起鍵盤柯南找出神秘男的真實身分，才發現原來這張照片是去年楊丞琳參加陳妍希結婚派對的合照，這位男士便是陳妍希的老公陳曉，讓粉絲們笑稱「看來丞琳才是真愛」，但也有人表示「連打個馬賽克都是愛你的形狀」，認為陳妍希在偷偷放閃，並說「友情愛情都有了，真是人生勝利組」。

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