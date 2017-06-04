神力女超人喊話PK雷神 漢斯沃回應超紳士

「神力女超人」蓋兒加朵（左）被問到和雷神對決誰會贏。（翻攝IMDB，合成圖）

〔記者許世穎／綜合報導〕由以色列女星蓋兒加朵主演的DC漫畫英雄《神力女超人》，已在全球上映，預計本周末將會獲得可觀的全球票房，蓋兒人美又能打也成為世界級女神，先前受訪時被問到與對手漫威的「雷神索爾」對打誰會贏，她隔空向飾演索爾的克里斯漢斯沃喊話，對方的回應大展紳士風度！

蓋兒近日受訪時被問到該問題，當場表示：「我覺得神力女超人會贏，更反問：『克里斯，你覺得呢？』」媒體也在推特轉發該影片，並標註克里斯漢斯沃，他看了也在推特回應「我想她會好好教訓雷神的XX」（a**，指ass），表示認同。蓋兒看了也回應：「我就知道你很聰明，我認為值得一試。」更提議來場DC與漫威的超級英雄對決。

《神力女超人》全台熱映中，該片在台上映5天，全台票房衝破1億1100萬、台北也有近4000萬台幣的好成績；克里斯漢斯沃主演的《雷神索爾3：諸神黃昏》將於10月26日在台上映。

蓋兒加朵在影片向克里斯漢斯沃喊話。（翻攝推特） 克里斯漢斯沃（上）的回應超級紳士，蓋兒加朵（下）也笑著讚他聰明。（翻攝推特）