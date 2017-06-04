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阿母～我出運啦！女星苦等破處 收隋棠開運3寶即刻見效

2017/06/04 13:42

海裕芬（右）上月舉辦新書發表會，隋棠（左）特地來站台。（資料照，記者趙世勳攝）

〔記者粘湘婉／台北報導〕主持人兼演員海裕芬日前推出首本創作小說《咕咾小姐：破處難嗎？》，閨蜜隋棠送上開運3寶「好運棉、紅線、手銬」給她，希望好姊妹新書大賣、桃花運也大開。昨海裕芬舉辦簽書會，羞曝3寶真的發揮功效了，追求者突然變多，讓她心花朵朵開；好友王樂妍則以行動力挺簽書會，不僅親自到場，更揪來兩位鮮肉猛男到現場，來幫海裕芬「壯膽」，並送她8字箴言，要她看到好男人別害羞，要儘管放膽追。

海裕芬（右）昨出席新書簽名會，好友王樂妍（左）來站台。（台灣角川提供）

海裕芬昨在簽書會上豁出去，與2位裸上身的猛男貼身熱舞，讓簽名會上的氣氛high到最高點，對於好友王樂妍的心意，她笑稱：「我第一次嚐到這麼可口的小鮮肉，有了這次的震撼教育，相信我這個咕咾小姐今年要破處，應該不是難事了。」不僅如此，王樂妍更現場傳授脫單絕招，送上8字箴言「打開心房，幸福自來」，要她談感情不要太理性，冷靜個性把男人都嚇跑，才會變成咕咾小姐。

雖說如此，海裕芬簽書會上也自曝，閨蜜隋棠之前送她開運3寶，似乎成功奏效，不僅新書創佳績，桃花也是朵朵開，追求者突然變多。問她當中有沒有心動的對象，她羞稱：「裡面是有心動的沒錯，但沒有勇氣接受。」猶豫態度讓身邊的好友們都替她心急，希望能推她一把，早日找到新戀情。

海裕芬（中）昨出席新書簽名會，與猛男熱舞。（台灣角川提供）

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