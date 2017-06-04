沒付版權機票費用 中國導演越洋控訴桃影

中國導演張贊波（左一），今晨在臉書PO文指控桃園電影節。（桃園電影節提供）

〔記者賀靜賢／台北報導〕《天降》、《大路朝天》中國導演張贊波，今晨在臉書PO文「致2017桃園電影節策展人游惠貞女士的一封公開信」，指他上月中來台灣出任桃園電影節評審，並將兩部作品帶來參加影展的「評審作品展映」單元，也因此出席映後，但關於評審費、版權費乃至於機票費用，「索取」過程都似乎相當委屈，還發生同工不同酬狀況，因此發長文掀出此事，可能讓去年被質疑、今年一度已回歸正軌的桃影，再度引起軒然大波。而被指責的策展人游惠貞，也在張贊波的臉書下請人代留言表示道歉。

張贊波文中提到，評審之一楊索認為原本每位評審16000元台幣的評審費，與工作時間與強度完全不匹配，提議共同爭取增加薪酬，但後來其他人都拿到2萬元，他仍是16000元。另外，策展人游惠貞對於他兩部作品的版權費，不但也有差距，且「區區3000元」到現在仍沒付。

他寫道：「很抱歉，此舉雖然略顯唐突，但於我實在是不得不為。我只有一個訴求，就是拿到您親口承諾的那筆本該屬於我的放映版權費，哪怕它只有區區的3000台幣，也許還不夠您買一包品質好點的咖啡或茶葉。但在我的眼中，尤其在經過和您的一連串讓人眼花繚亂的低效溝通之後，它不再只是一筆簡單的放映費，它關係著我的尊嚴。對的，「尊嚴」，就是這兩個字。」

「說實話，我來貴電影節前，完全沒有想到會親歷這麼一種巨大的落差，也完全沒有料到，我——一個在《大路朝天》中拍過農民工討薪情節的紀錄片導演，自己也會淪落到網路討薪的這一天。敬請您體諒我的心情，盡快兌現承諾，支付我這筆應得的版權費用。」

桃園電影節工作人員代策展人游惠貞發表回應。（翻攝自臉書）