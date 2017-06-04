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51歲愛滋男星又有新歡！爽吃8歲兒火辣嫩保姆

2017/06/04 12:08

過去自爆染上愛滋的男星查理辛（左），最近開始與8歲雙胞胎兒子的26歲火辣保姆茱莉亞史湯普勒（右）交往。（合成圖，美聯社、翻攝自Tumblr）

〔記者陳昱均／綜合報導〕2015年時，好萊塢一度因傳出一名大咖染了愛滋，而爆發「愛滋恐慌」、人人自危，後來證實這位大咖就是現年51歲的查理辛，過去原本就十分風流敢玩的他，後來也同年上電視認了自己染上愛滋病已有4年，甚至還會惡劣與伴侶進行無套性愛，曾因怕愛滋傳染給懷孕前女友布雷特蘿西（Brett Rossi）腹中寶寶，威脅逼迫她去墮胎。染上愛滋後還因各種被爆出負面新聞的查理辛，先前雖一度陷入經濟困境、清算名下資產，不過現在仍然順利找到了新女友，只是吃的竟是他8歲大雙胞胎兒子的26歲保姆，再度震驚眾人。

查理辛於2015年底，上電視招認自己染上愛滋病已有4年。（翻攝自YouTube）

根據《TMZ》報導，查理辛的前妻布魯克穆勒（Brooke Mueller）曾在他與女友布雷特蘿西訂婚時，僱用26歲的茱莉亞史湯普勒（Julia Stambler）來當雙胞胎兒子鮑勃與麥克斯的保姆，而這位保姆的來頭並不小，因為她其實是一名身材火辣姣好的模特兒，不僅拍過大量養眼比基尼泳裝照，還曾出演過HBO喜劇電視影集《我家也有大明星》（Entourage），也算是一個圈內人。現在茱莉亞史湯普勒就近水樓台先得月地成了查理辛的新戀人，2人被爆已經交往約會了3個月之久，直到現在才被曝光戀情，讓查理辛也加入了好萊塢男星們「被保姆迷倒」的潮流，這大概是一心想為孩子們找保姆的查理辛前妻布魯克穆勒萬萬沒料到的神展開發展。

查理辛（左）與前妻布魯克穆勒（右）育有一對雙胞胎兒子。（翻攝自woman.ru）查理辛的新歡茱莉亞史湯普勒不僅是自己兒子們的保姆，也是一名身材火辣的模特兒。（翻攝自Tumblr）查理辛的新歡茱莉亞史湯普勒不僅是自己兒子們的保姆，也是一名身材火辣的模特兒。（翻攝自Tumblr）

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