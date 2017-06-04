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T.O.P公開手寫信為染毒道歉！稱「沒有臉直接站在大家面前」

2017/06/04 10:14

T.O.P在爆發染毒醜聞後，沉默3天終於親自做出回應。（翻攝自STARNEWS）

〔記者陳昱均／綜合報導〕南韓天團「BIGBANG」成員T.O.P（本名：崔勝賢），1日驚爆沾毒醜聞，經毛髮鑑定檢查後，結果呈現陽性，這下賴也賴不掉，而所屬社「YG娛樂」也急忙出面發表聲明代他道歉，但他當時因仍在向軍方申請的4天3夜外宿中，並沒有馬上做出回應，2日低調提前返回軍營後，也未向先前說好的會親自出面向媒體說明、放鳥記者們。不過，現在T.O.P本人終於在今天（4日）以一封信來向外界道歉，不只認了自己做錯事，對成員、公司、粉絲、家人們都感到相當抱歉，誠心低頭認錯。

T.O.P所屬社「YG娛樂」今天在官方推特上，PO出一封T.O.P的親筆手寫信，上面寫著：「我是崔勝賢，首先對於由於我犯下的巨大錯誤，讓很多人感到失望與困惑，真心誠意地向大家道歉！」接著，他也補充：「我真的非常慚愧，沒有臉直接站在大家面前道歉，也沒有任何藉口及話語能表達我的後悔之情，只能以文字來傳達我徬徨慚愧的心情。」對於成員、公司、粉絲、家人，甚至是外界大眾，T.O.P則表示：「我知道無論接受怎樣的懲罰，都無法彌補我造成的傷害，對此我很心痛，也對自己很失望，『對不起』這句話說千次萬次也不夠」，稱自己已經深切體認到錯誤，會好好反省，往後絕對不會再犯下這樣「不負責任」的錯誤。

「YG娛樂」今天公開了T.O.P的手寫信。（翻攝自YG娛樂官方推特）


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