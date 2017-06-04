（影音）台灣收涎儀式登日本節目 卡哇依讓觀眾驚呼

隋棠日前替愛女Lucy舉行收涎儀式。（翻攝自隋棠臉書）

〔記者粘湘婉／綜合報導〕女星隋棠與老公MAX育有長子MAX、女兒Lucy，日前她在臉書公布一家4口幸福全家福，並按照傳統，替滿4個月的Lucy做收涎儀式，幫女兒綁上3根沖天炮髮型，搭配脖子上一大串動物餅乾，看來相當可愛。而收涎儀式日前也因日本綜藝節目《日本太太好吃驚》介紹，引起日本人關注，現場來賓們看到如此可愛的傳統，發出陣陣驚呼聲。

日本人生孩子，不少人替小孩會製作胎毛筆留念。（翻攝自節目）

《日本太太好吃驚》日前介紹各地嬰兒傳統習俗，一般在日本，大多會替孩子做胎毛筆留念，等小孩出生100天後，則會舉辦小型餐宴儀式，準備3菜1湯祈求孩子一輩子不愁吃穿。

日本人在孩子出生滿100天，會舉辦傳統儀式擺上3菜1湯，祈禱孩子們一輩子不愁吃穿。（翻攝自節目）

而現居台中的戶塚太太，先前在該節目亮相，透露嫁來台灣後，自己做的水餃始終不得婆婆、老公歡心，讓她相當困擾。日前她再度於以影片方式現身節目，介紹台灣的收涎儀式，她笑稱當初嫁來台灣時，無法理解這個習俗，覺得給那麼小的小孩子吃甜甜圈或餅乾太不可思議，沒做收涎儀式，「不過現在回想起來，當初試看看也不錯」。

《日本太太好吃驚》日前介紹台灣的收涎儀式。（翻攝自節目）

相關影片（約21分處介紹收涎儀式，影片來源YouTube，如遭移除敬請見諒）：