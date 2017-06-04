Rain當爸後首亮相 甜曝內心世界

Rain（左）、金泰希（右）將升格當新手爸媽。（翻攝自Harper’s BAZAAR）

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓天王Rain和金泰希相戀4年多，今年年初低調完婚，上月便對外宣布懷孕喜訊，金泰希目前已懷孕3個多月，他近日受邀擔任「2017 WebTVAsia VFA亞洲熱播盛典」嘉賓，也是公開喜訊後首度亮相，受訪時他也開心透露現在很幸福。

Rain受邀赴泰國演出，擔任「2017 WebTVAsia VFA亞洲熱播盛典」演唱嘉賓。（翻攝自IG）

Rain近期忙於拍攝新片《自行車王嚴福童》，日前受邀赴泰國擔任表演嘉賓，久未造訪泰國的他相當開心，受訪時被問及什麼時候最幸福、最辛苦？他直呼「現在最幸福！」難藏即將升格人父的喜悅，他也說：「辛苦和好的時候都有，但我不怎麼會去想很累這想法，一直以會幸福去思考，努力過日子。」另外，受訪尾聲他也表示在籌備新團體，計畫將要推出新男團。

Rain在公開金泰希懷孕喜訊後首度亮相，開心表示「現在最幸福」。（翻攝自臉書）

金泰希（左）與Rain（右）婚後4個月傳出懷孕喜訊。（翻攝自Harper’s BAZAAR）