神力女超人 懷孕5個月照拍武打戲

《神力女超人》後期補拍多場動作戲，蓋兒加朵都是親自上陣完成拍攝。（華納提供）

〔娛樂頻道／綜合報導〕電影《神力女超人》在台上映後開出亮眼票房，廣受媒體和觀眾好評，飾演女主角的蓋兒加朵人氣大漲，而近期她在受訪時透露，拍攝後期已懷上第2胎，當時挺著5月肚親自上陣，照常拍完多場動作戲，敬業態度讓導演相當佩服。

蓋兒加朵透露拍攝電影後期，已懷有5月身孕。（美聯社）

蓋兒加朵受訪時表示，當時《神力女超人》進行後期補拍，她已懷孕5個月，早已藏不住明顯隆起的孕肚，但她仍堅持挺肚拍攝，她自嘲穿上戲服就像隻青蛙，「我的戲服前面被貼上了一個三角形的綠色的布，方便後期可以P掉我的肚子，所在拍攝特寫時我還是神力女超人，一到遠景時，我看起來就像青蛙。」

蓋兒加朵主演的新片《神力女超人》，現正熱映中。（華納提供）

導演派蒂珍金斯也透露，當時補拍的鏡頭有不少戲都是在戰場上的打鬥場面，蓋兒加朵雖然懷孕，依舊完成武打要求，「我們要求她做很多事情，例如必須單腳站立，天氣非常冷、外面還下著雨，她都冷得說不出話來了。」賣力程度連導演都深感佩服，直言「對她來說，拍攝的每一天都是好笑又嚴酷的考驗」。

蓋兒加朵今年3月在IG曬照，宣布二女兒的出生。（翻攝自IG）