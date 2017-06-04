貝克漢甜吻前世情人小嘴 竟被罵「變態」

貝克漢（左）日前PO出親吻5歲愛女哈珀（右）的甜蜜閃照，沒想到竟遭鍵盤酸民攻擊。（翻攝自貝克漢Instagram）

〔記者陳昱均／綜合報導〕英國前「足球金童」貝克漢，與妻子維多利亞婚後育有3子1女，一家6口感情相當融洽，夫妻倆跟孩子們的相處模式甚至與朋友一樣，令人稱羨。而最近，貝克漢一家就一起到非洲旅行去，帶孩子們見識壯闊的大自然之美，貝克漢也在Instagram上PO出多張自己與孩子們在非洲大早原上的照片，當中就包含了一張他與5歲愛女哈珀，在夕陽下浪漫親嘴的溫馨父女照，只是沒想到這樣一張美好的照片，竟成了鍵盤酸民的攻擊對象，砲轟貝克漢這樣做真的很不妥，甚至罵他是「變態」，引發熱議。

貝克漢（左）最近帶著家人一起到非洲旅行。（翻攝自貝克漢Instagram）

貝克漢在2日於Instagram上PO出了這張親吻前世情人的照片，還放閃寫下：「給爹地的親吻」後，底下留言幾乎都是一片大喊：「太甜了」、「畫面也太美好」、「超溫馨」的呼聲，只是當中也混雜了一些負面的評論，像是：「大衛，親吻你女兒的嘴巴是不對的行為」、「吻女兒雙唇也太奇怪了吧」、「噁心巴拉」，一名網友更酸貝克漢是「櫃子裡的變態」，讓人看了超傻眼。由於在去年7月哈珀生日時，維多利亞也因PO出親吻女兒小嘴的照片挨轟，現在又再次舊事重演，不少網友認為這些酸民根本是在小題大作、沒事刻意找碴，直呼：「父母展現對孩子們無盡的愛是很珍貴動人的，我不懂這有什麼好罵的！」

維多利亞（左）去年也因PO出親吻愛女哈珀（右）的照片而被酸民砲轟過。（翻攝自維多利亞Instagram）