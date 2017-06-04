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英承晞忍母喪痛為父獻唱 宇平上塔特技險摔落

2017/06/04 07:23

「A-Team」與世界小丑冠軍「Mr.小丑」跨界合作，宇平挑戰高難度的上塔特技。（年代MUCH提供）

〔記者吳志偉／台北報導〕年代MUCH偶像養成實境節目《Fighting吧！天團》經過1年的培訓和練習，最終A-Team、Whaaaaas UP通過重重關卡的考驗，晉級到終極舞台，團員們為抓緊最後機會熬夜練習，爭取最後出道的機會。

高顏值男團「A-Team」與世界小丑冠軍「Mr.小丑」跨界合作，宇平初次挑戰高難度的上塔特技，在舞台上躍上6公尺高度排出代表團名的A字型，他說：「第一次練習因為太緊張，一個往後傾差點跌落在地。」幸好當時老師及時接住他，才沒有造成大礙，但他事後還是害怕地腿直發抖，不過為了表演還是忍著傷勢繼續完成練習；團員英承晞則是強忍母喪的悲痛，準備爸爸愛唱的《癡心絕對》，最後在舞台上深情大喊：「爸爸，我愛你！」而當天英承晞帥氣的爸爸，也吸引不少粉絲們的眼光。

「Whaaaaas UP」精湛的演出讓評審品冠驚豔。（年代MUCH提供）

創作女團「Whaaaaas UP」則是與知名打擊樂團「Punch」以魔力桶、八卦炫鼓結合曼青的爵士鼓和其他團員的Rap，帶來一連串改編組曲《旋木》、《我的未來不是夢》、《倔強》，結合聽覺、視覺雙重饗宴，讓觀眾直呼過癮，精湛的演出連評審品冠都大讚：「在中文流行音樂沒有看過像Whaaaaas UP這樣的組合，你們的可塑性很高，非常看好妳們。」團員們為了呈現完美的舞台效果，幾乎以公司為家，尤其團員Stin從練習生一直到現在，甚至瘦了將近20公斤，媽媽心疼她瘦太多，不斷叮囑她要多注意身體。總決賽內容將於今晚8點播出。

終極舞台由黃子佼主持，評審則由天王天后舞蹈老師Nike擔任。（年代MUCH提供）

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