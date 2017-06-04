金曲歌王閨房長這樣 蔡阿嘎吐槽「床有老人味」

翁立友（中）跟蔡阿嘎（左）一起挑戰中文版的《堅持》，笑果十足。（翻攝自蔡阿嘎YouTube畫面）

〔記者洪素津／台北報導〕蔡阿嘎日前推出YouTube頻道直播新節目《嘎你來我家》，昨日蔡阿嘎和大頭佛突擊金曲歌王翁立友的家，一開始兩人先在翁立友家吃吃喝喝耍神秘，隨後更是直搗金曲歌王的工作室和「秘密閨房」，沒想到翁立友的單身閨房讓蔡阿嘎和大頭佛大失所望，蔡阿嘎更直說「這床單有老人味」，讓大頭佛嚇得直喊：「你會被封殺！」

蔡阿嘎和大頭佛直擊翁立友「神秘閨房」，沒想到金曲歌王翁立友也有童趣的一面，床單不見man味，風格竟是印有可愛小綿羊圖案的床單，讓蔡阿嘎直呼好幼稚，隨後蔡阿嘎更是做出大膽舉動，直接聞床單是否有異味，一聞之下竟直呼「這床單有老人腥味」，笑翻直播外的網友。

節目最後答案揭曉是金曲歌王翁立友的閨房，翁立友更是現身鏡頭前跟蔡阿嘎一起挑戰中文版的《堅持》，果然翁立友一唱笑果十足，最後一句「咱ㄟ名」唱成中文「阮的名」，讓翁立友直呼蔡阿嘎來搗亂的，害他變成山東腔。

蔡阿嘎聞翁立友床單味道。（翻攝自蔡阿嘎YouTube畫面） 蔡阿嘎說翁立友床單超幼稚。（翻攝自蔡阿嘎YouTube畫面）