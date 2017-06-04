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豬哥亮告別式板橋大繞境 棺木沿路任人瞻仰

2017/06/04 06:54

豬哥亮告別式當天，不但會有陣頭，棺木還會進行繞境。（資料照，華聯提供）

〔記者曾德蓉／台北報導〕豬哥亮病逝，告別式訂於20日舉行，儀式跳脫傳統肅穆形式，將以告別秀方式呈現，家屬對外都稱還沒定案，不過新北市議員周勝考似乎已經掌握一切，他對媒體表示，告別式當天，不但會有陣頭，豬哥亮的棺木還會進行繞境，屆時整個板橋都可瞻仰豬哥亮棺木，這顯然已經超越連日來各種「熱鬧一下」，變成「板橋熱鬧」。

據周勝考對媒體指出，豬哥亮告別式當天，棺木以板橋殯儀館作為起點，從中正路繞境至最關鍵的鎮發宮，再到辛亥路等，總計5個據點，這些據點都是豬哥亮生前常出入的「地盤」和宮廟，這人生最後一次「熱鬧」，全出自於他的遺願。

不過，豬哥亮生前最愛幫人「熱鬧一下」，現在告別式搞一齣棺木繞境，整尊棺木載送豬哥亮遺體，以神轎之姿在殯儀館「起鑾」，繞境板橋一圈再送入火海，也算是別出心裁；這不僅在人間已然超越國家元首離世的國殤等級，在神界也等同於媽祖出巡的規格，加上陣頭護持，讓整個板橋都動起來，屆時想必全區居民陷入暴動，替他熱鬧絕對不只一下，充滿歷史意義。

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