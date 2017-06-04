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（獨家）周玉蔻16年婚姻破局 前夫搬離愛巢不再往來

2017/06/04 07:07

宣告離婚後就飛往英國散心的周玉蔻，已於昨晚返台。（資料照，記者羅沛德攝）

〔記者曾德蓉／桃園機場報導〕名嘴周玉蔻上週五辦理離婚，16年婚姻破局，隔日她在臉書發文：「現在我單身，相互尊重、理解」，宣布恢復單身，但發文後不久就搭機離台，赴英度假；她昨晚9點半抵台，這也是她自婚變後首度曝光，她刻意戴著墨鏡，並警戒地左顧右盼後才繼續前進，但經歷婚變後，她看起來似乎略顯消瘦。

周玉蔻出國散心剛回到台灣。（記者曾德蓉拍攝）

本報記者擔心coco姐經歷婚變，心情陷入低潮，特別前往機場接機，順便送暖；她看到記者出現似乎嚇了一跳，記者追上去喊「蔻蔻姐」，她一開始假裝沒聽到，表情帶點慌亂，抱著紙箱又拖著行李箱，自顧自前進，最後才無奈地說：「我真的好累，因為轉了三趟飛機，不好意思。」似乎是一種心若倦了、淚也乾了，身心俱疲的的節奏。

記者問她這趟玩得開心嗎？她笑而不答，但笑容早已說明一切；再問她與前夫是否仍保持聯絡？她以「我才剛回來」帶過，至於前夫是否已經搬離愛巢？她頓時面露尷尬，才苦笑回應「應該吧」，最後問她2人婚變原因、是否在離婚前已分居等，她則輕描淡寫地說：「都過去了，我不想講這些，但我真的很好，沒事，謝謝大家關心。」

周玉蔻還預告，明天上午會照常上工，主持廣播節目，但她不怕屆時被媒體堵，甚至淡定表示：「最近台灣天災這麼嚴重，關心這些吧。」最後不忘感謝記者在暴雨中趕赴機場接機，記者則拍她的肩，給予她無言的鼓勵，接著她說要搭車回家了，過去幾乎由前夫接送的她，就這樣抱著一個大紙箱，一邊推著行李箱搭計程車離去，寂寥背影令人心疼。

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