烤肉店老闆脫口爆料！女星和GD秘遊濟州島？

NS允智（右）爆出和G-DRAGON同遊濟州島。（翻攝自Naver）〔記者陳立妍／綜合報導〕28歲的南韓性感女歌手NS允智，日前和好友黃智媛到濟州島為節目《魅力TV》錄外景，她也特地帶著姊妹淘到烤肉店大啖五花肉，表示每次到濟州島都一定會來這吃五花肉，沒想到餐廳老闆在替兩人烤肉時，竟脫口爆料：「那次不是跟志龍（G-DRAGON本名）一起來嗎？GD？」讓NS允智有些慌張。

烤肉店老闆（右）脫口問NS允智（中）上次曾和G-DRAGON一起來，她回應：「要是可以一起來就好了！」（翻攝自Naver）隨後NS允智恢復淡定，表示：「要是可以一起來就好了！」老闆依舊不死心，再問：「不是一起來過嗎？」讓一在旁的黃智媛趕緊出聲解圍，「老闆突然這樣說，緋聞就是這樣開始的。」而老闆則回憶起之前G-DRAGON到餐廳吃飯的情形，透露：「志龍是個調皮鬼，還沒喝酒前很安靜，酒喝多的話就會開始開玩笑。」

昨晚G-DRAGON則率領成員太陽、大聲、勝利在大阪會粉絲，身為隊長的G-DRAGON，也因近日T.O.P爆出呼麻風波讓粉絲擔心道歉，並向歌迷承諾未來會更加努力工作。

28歲的NS允智身材火辣。（翻攝自Naver）

