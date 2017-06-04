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星二代又出包！男星持毒遭逮 公司火速開除

2017/06/04 07:14

橋爪遼因非法持有興奮劑，於2日晚上遭日本警方逮捕。（翻攝自日本雅虎）〔記者陳立妍／綜合報導〕日本演藝圈又有星二代出包！75歲的日本資深男星橋爪功的兒子橋爪遼，驚傳因非法持有興奮劑，於2日晚上遭警方逮捕，橋爪遼的經紀公司也在昨晚發表聲明，痛斥橋爪遼持有違法藥物的行為「絕對不能原諒」，宣布對橋爪遼做出解雇處分。

30歲的橋爪遼於2004年出道，出道13年演的都是配角，較為人熟知的演出角色是曾在日劇《交響情人夢》扮演小提琴手「木村智仁」，而橋爪遼傳出持毒被逮後的2小時，官網上的相關資料就已經遭到刪除，官方開設的推特、部落格也全部被刪光光。由於老爸橋爪功主演的新片《家族真命苦2》最近才日本上映，如今爆出兒子沾毒醜聞，恐怕也會影響橋爪功之後的宣傳行程，而橋爪遼自己在朝日電視台播出的新劇《安穩之鄉》演出畫面，勢必同樣將受到影響，被電視台盡可能編輯「神隱」。

橋爪遼出道13年，曾在日劇《交響情人夢》扮演小提琴手角色。（翻攝自日本雅虎）75歲的橋爪功因兒子染毒，新片宣傳行程恐跟著受到影響。（翻攝自日本雅虎）

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