（獨家）豬家人悼亡父 有默契避談謝金燕

豬哥亮告別式將近，謝金燕是否現身引關注。（資料照）

〔記者陽昕翰／台北報導〕豬哥亮告別式在6月20日舉行，家人近來頻頻開會商議流程，據豬家親近的友人透露，目前考慮由豬哥亮大兒子謝順福或女兒謝金晶在公祭時悼念父親，開會時大家很有默契，都未提到謝金燕的名字，讓人更加好奇，當天謝金燕與姊姊是否現身。

謝金燕未現身靈堂，每天超過14小時都在為父親拜懺、誦經。（資料照）

豬哥亮希望留下歡樂形象給粉絲，家屬先前就定調，會以辦喜事的心情舉辦這場告別秀，跳脫肅穆氛圍，家屬先發送告別秀的「入場券」，除了一早的家祭、公祭，目前安排有樂隊及陣頭表演，加上一系列的紀念影片，回顧豬的精彩人生。

至於告別式當天細節，據親友透露：「紀念影片播放的內容，其實大家都還在討論，家屬才完開會後，大家說要回去想一想。」另外更傳出，有豬哥亮的圈內友人，規劃要在豬哥亮百日內，另外舉辦一場紀念追思會。