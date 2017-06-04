限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁 > 婉君推

（獨家）豬家人悼亡父 有默契避談謝金燕

2017/06/04 06:59

豬哥亮告別式將近，謝金燕是否現身引關注。（資料照）

〔記者陽昕翰／台北報導〕豬哥亮告別式在6月20日舉行，家人近來頻頻開會商議流程，據豬家親近的友人透露，目前考慮由豬哥亮大兒子謝順福或女兒謝金晶在公祭時悼念父親，開會時大家很有默契，都未提到謝金燕的名字，讓人更加好奇，當天謝金燕與姊姊是否現身。

謝金燕未現身靈堂，每天超過14小時都在為父親拜懺、誦經。（資料照）

豬哥亮希望留下歡樂形象給粉絲，家屬先前就定調，會以辦喜事的心情舉辦這場告別秀，跳脫肅穆氛圍，家屬先發送告別秀的「入場券」，除了一早的家祭、公祭，目前安排有樂隊及陣頭表演，加上一系列的紀念影片，回顧豬的精彩人生。

至於告別式當天細節，據親友透露：「紀念影片播放的內容，其實大家都還在討論，家屬才完開會後，大家說要回去想一想。」另外更傳出，有豬哥亮的圈內友人，規劃要在豬哥亮百日內，另外舉辦一場紀念追思會。

相關新聞

推薦新聞
（獨家）周玉蔻失婚後現身桃機 見媒體驚嚇不已 （獨家）周玉蔻失婚後現身桃機 見媒體驚嚇不已
2017/06/03 22:55
價值觀扭曲？為買名牌包 多1.5倍女大生面試當女優 價值觀扭曲？為買名牌包 多1.5倍女大生面試當女優
2017/06/03 23:32
徐曉晰周葆元愛火復燃 各自嫁娶20年再聚首 徐曉晰周葆元愛火復燃 各自嫁娶20年再聚首
2017/06/04 06:48
誇張！《台北物語》粉絲擠爆影院 誇張！《台北物語》粉絲擠爆影院
2017/06/03 23:00
女星搭公車遭變態磨蹭撒精液 淚崩「沒人要救我」 女星搭公車遭變態磨蹭撒精液 淚崩「沒人要救我」
2017/06/04 06:28
老蕭科大畢業了 典禮獻唱全場騷動 老蕭科大畢業了 典禮獻唱全場騷動
2017/06/04 07:34
（獨家）豬家人悼亡父 有默契避談謝金燕 （獨家）豬家人悼亡父 有默契避談謝金燕
2017/06/04 06:59
《自由時報》神預言 蔡康永跟風拱小S接班豬哥亮 《自由時報》神預言 蔡康永跟風拱小S接班豬哥亮
2017/06/03 23:35
偶像男星拋震撼彈 冒雨登記結婚 女兒已4個月大 偶像男星拋震撼彈 冒雨登記結婚 女兒已4個月大
2017/06/04 06:00
性高潮消耗卡路里？野砲女星嬌嗔「那我多做點」 性高潮消耗卡路里？野砲女星嬌嗔「那我多做點」
2017/06/04 07:20
（獨家）周玉蔻16年婚姻破局 前夫搬離愛巢不再往來 （獨家）周玉蔻16年婚姻破局 前夫搬離愛巢不再往來
2017/06/04 07:07
昔日歌壇偶像周葆元 走紅程度媲美王力宏 昔日歌壇偶像周葆元 走紅程度媲美王力宏
2017/06/04 07:19
貝克漢甜吻前世情人小嘴 竟被罵「變態」 貝克漢甜吻前世情人小嘴 竟被罵「變態」
2017/06/04 07:39
徐佳瑩好大膽 竟這樣虧容祖兒「不能上台」 徐佳瑩好大膽 竟這樣虧容祖兒「不能上台」
2017/06/04 07:20
金曲歌王閨房長這樣 蔡阿嘎吐槽「床有老人味」 金曲歌王閨房長這樣 蔡阿嘎吐槽「床有老人味」
2017/06/04 08:00
金馬最佳影片再上映 中國導演投奔台灣看電影 金馬最佳影片再上映 中國導演投奔台灣看電影
2017/06/04 07:09
烤肉店老闆脫口爆料！女星和GD秘遊濟州島？ 烤肉店老闆脫口爆料！女星和GD秘遊濟州島？
2017/06/04 07:11
李翊君暴雨開唱淚崩 拉女飆唱小幸運 李翊君暴雨開唱淚崩 拉女飆唱小幸運
2017/06/04 06:00
曹雅雯第1砲床戲 香噴噴 曹雅雯第1砲床戲 香噴噴
2017/06/04 06:00
丹麥王子引「抱」尖叫 掀衣驗內褲真腰瘦 丹麥王子引「抱」尖叫 掀衣驗內褲真腰瘦
2017/06/04 06:00
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.