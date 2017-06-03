「來自猩猩的你」 特派記者學猩猩語對話

TVBS國際特派員林宏宜攝影記者鍾尹倫與山地大猩猩。（TVBS提供）

〔記者洪素津／台北報導〕TVBS新聞台國際特派員林宏宜和攝影記者鍾尹倫，日前前往非洲國家中保育大猩猩的典範國家—盧安達，近距離觀察地球即將消失物種---全球只剩880隻的非洲野生「東部山地大猩猩」，從大猩猩滅種危機，探討生態永續議題。

TVBS國際特派員林宏宜與山地大猩猩。（TVBS提供）

百分之九十八DNA與人類相同的大猩猩，絕跡的主要原因是人類必須去關切注意的，牠們目前僅存在剛果、盧安達、烏干達等三國家。林宏宜和鍾尹倫跟著保育人員，在盧安達猩猩棲息地，每天爬五個多小時陡峭山路，還遇上帶著火箭筒的武裝邊防巡邏軍隊同路，在猶如電影「金剛：骷髏島」的場景中，追蹤大猩猩行蹤。山路多是泥濘地，熱到不行，兩人外套還不敢脫，因為路旁都是會讓人「癢痛到想死」的蕁麻葉。

TVBS國際特派員林宏宜攝影記者鍾尹倫與盧安達保育人員。（TVBS提供）

林宏宜和一隻老猩猩，平靜祥和的對望超過五分鐘，而這隻猩猩，竟就是1988年經典電影《迷霧森林十八年》中描述的真實主角戴安‧弗西，所照顧過的大猩猩。林宏宜說，牠的眼神跟電影《金剛》裡大金剛看女主角的深邃眼神一模一樣，像是在跟你說，牠沒有攻擊性。本身精通多國語言的林宏宜，此行又新學會另一種語言「猩猩語」！林宏宜學習目前人類可辨識猩猩發出的25種聲音，比如低沉的嗯嗯嗯，代表「沒事沒事」，捏著嗓發出的啊啊啊，就是叫你「滾！別來煩我」，不同聲音不同的意思，讓聽到的同事改稱林宏宜是「來自猩猩的你」。