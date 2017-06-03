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楊一展甜蜜交換蔡黃汝口水 冰融滴眼皮笑場

2017/06/03 21:18

楊一展與蔡黃汝在《我的愛情不平凡》甜蜜共吃冰淇淋。（三立提供）

〔記者吳志偉／台北報導〕楊一展與「豆花妹」蔡黃汝甜蜜吃冰淇淋，幾近臉貼臉吃，楊一展甚至躺在蔡黃汝腿上，邊看她吃冰邊講情話，沒想到天氣熱，冰淇淋融化滴到楊一展眼皮，但他仍依舊不為所動繼續認真講台詞，讓蔡黃汝忍不住大笑場，浪漫氣氛頓時消散。

楊一展與蔡黃汝在《我的愛情不平凡》甜蜜共吃冰淇淋。（三立提供）

蔡黃汝在台視、三立週日偶像劇《我的愛情不平凡》與楊一展共吃冰淇淋，她表示：「我們吃了十幾支冰淇淋，本來覺得很好吃，但因為一直曬太陽，越吃越甜有點膩，最後請一展哥全部吃光，畢竟他不怕胖。」

楊一展與蔡黃汝在《我的愛情不平凡》甜蜜共吃冰淇淋。（三立提供）

此外，戲裡楊一展所飾演的吳樂均帶吳平凡（蔡黃汝飾）回家，但古家是警察世家，面對黑道女老大，古爸爸無法接受，楊一展表示，自己沒遇過父親反對自己交往的對象，因為爸爸給他很多戀愛自由；而蔡黃汝則說過去的男友都想娶他，連對方的家人都希望她趕快嫁進去，對她印象超級好，讓她很開心且驕傲，還說最難忘經驗是一次跟男友吵架，但對方家人完全是力挺站在她這方，讓她覺得非常窩心，笑說：「我平常做人蠻成功的。」

楊一展與蔡黃汝在《我的愛情不平凡》甜蜜共吃冰淇淋，還將頭躺在蔡黃汝腿上。（三立提供）

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