公司砸錢不手軟 T-ARA治裝費單件就破5萬

「T-ARA」本月將推出最後一張專輯。（翻攝自「T-ARA」臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓女團「T-ARA」雖然挺過排擠風波，不過還是逃不過解散的命運，本月將以4名成員的形式發行最後一張專輯。不過，公司對於本張專輯的製作似乎相當大手筆，光是日前釋出的預告照片中成員們穿得衣服，單件就破突破上萬！

「T-ARA」身上的衣服都價值不菲。（翻攝自「T-ARA」臉書）

日前，「T-ARA」公開了最終專輯的主打歌《What's my name?》的預告照，照片中，4名成員戴上皇冠，女王氣勢十足。不過，有眼尖的網友就發現，成員們身上穿得打歌服皆是名牌「GUCCI」的最新品，最便宜的光是居麗身上的黃色毛衣就要1800美金（約54000台幣）！

此外，孝敏的白色帽T是2300美金（約69000台幣）、恩靜的上衣也需要4300美金（約129000台幣），最貴的芝妍的大紅洋裝則要價6980美金（約209400台幣），才4件上衣治裝費就突破40萬台幣！對此，有粉絲認為她們替公司賺了那麼多錢，穿名牌根本沒什麼，也有人替成員抱不平稱，公司到了最後才對藝人好有什麼用，希望4名成員早日離開經紀公司。

「T-ARA」的新歌《What's my name?》將於14日公開。（翻攝自「T-ARA」臉書）