丹麥鮮肉歌手秀肌肌會歌迷 稱台粉公主亞洲最正

丹麥王子克里斯多福粉絲見面會。（記者王文麟攝）

〔記者盧家豪／台北報導〕丹麥歌手克里斯多福今天在台北「Neo Studio」舉辦粉絲見面會，現場演唱多首主打歌並與粉絲近距離互動。

克里斯多福今開場就帶來招牌歌《心動瞬間》，讓台下歌迷忍不住跟著唱，同時也聽得如癡如醉，他也在間奏時大喊「台灣今天好嗎！」隨即引起現場尖叫。他小秀中文：「大家好台灣，我是克里斯多福。」又說「很榮幸能在台灣演出，很謝謝大家能來。」緊接著他介紹夥伴吉他手上台，演出《說妳屬於我》，還帶動台下觀眾一起唱，現場氣氛歡樂。「今天真的很高興，我想來台灣見各位公主很久了，大家的聲音都很好聽。」

丹麥王子克里斯多福粉絲見面會。（記者王文麟攝）

克里斯多福上月展開亞洲巡迴，歷經泰國、南韓、上海、新加坡等地，最後一站才到台灣，他說，「這次去了非常多地方，這次才到機場，就看到很多粉絲，跟記者大哥在等我，那時候就覺得台灣一定是好地方，而且台灣歌迷真的最漂亮。」克里斯多福提到，之前就常有粉絲到他的社群網站上留言要他來台，更當場現學現賣中文對台下粉絲大喊我愛妳。

主辦單位今安排了「2選1問答」環節，克里斯多福在「泰勒絲跟蔡依林」的題目中秒選蔡依林。同時也準備珍珠奶茶讓克里斯多福試喝，不過才喝一口他就直呼好甜，主持人阿達就笑說：「我們等下會後來競標。」隨即哄堂大笑。

克里斯多福平常就熱愛健身，他也現場準備私人健身器材大秀肌力，還現場選了女歌迷上台，女歌迷邊尖叫邊衝上台，當場就獲得擁抱，克里斯多福還抓起歌迷的手舉啞鈴，令場內尖叫聲不斷，最後克里斯多福更二度拉起T恤秀出腹肌，台下再度陷入瘋狂。

克里斯多福昨抵台後，就直奔練團室與藝人周興哲會合，為明天的HITO流行音樂獎頒獎典禮做練歌彩排。

丹麥王子克里斯多福粉絲見面會。（記者王文麟攝）