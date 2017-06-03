性感詩人被媽逼婚 遇到真愛隨時就上

「性感詩人」吳翔震主演的陸委會微電影《最美的風景》，今舉行首映。（李韶明提供）

〔記者許世穎／台北報導〕由「性感詩人」吳翔震主演，蔡妃喬監製的陸委會微電影《最美的風景》，今舉行首映記者會。喜歡兒子早婚的吳媽媽也順勢逼婚，吳翔震笑說，只要是真愛，任何地方的女孩，他都有隨時閃婚的可能。

「性感詩人」吳翔震（右）、女主角程茉。（李韶明提供）

吳翔震在《最美的風景》飾演台灣書店老闆，十分符合他平時走的文青風格，這次他受陸委會之邀，在這部兩岸通婚影片中，展現台灣男生優質、健康、帥氣形象，被讚是「台灣最美的風景」，吳翔震本人深感榮幸。

提到遠距離戀情，吳翔震表示，最重要的是兩人彼此的信任，「只要能克服初期的不穩定性，之後的婚姻之路就比較能走得長久」。他說個人最遠距離的戀情是在高雄，雖然最後未能成功，但如果下次再遇到遠距離對象，他會懂得以更成熟的態度面對。

目前已經當叔叔的他，爸媽、哥哥都很早婚，媽媽也一直鼓勵他，遇到好的對象，把握緣份，趕快結婚。吳翔震也要媽媽放心，只要是感覺强烈的真愛，無論是在對岸，或遠至冰島，北極，他都可能衝動閃婚，而且爸爸、哥哥都是先有後婚，現在都很幸福，因此他也不排斥。